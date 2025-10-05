Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Пулково со 2 ноября запускает рейсы в столицу Венесуэлы

Аэропорт Пулково в Петербурге со 2 ноября откроет рейсы в Каракас, столицу Венесуэлы.

Irina_Filatova / Shutterstock.com

Авиакомпания CONVIASA будет выполнять рейсы по маршруту Петербург – Варадеро (Куба) – Каракас на самолетах Airbus A340-600 с частотой один раз в две недели, сообщили в пресс-службе.

Ранее из Петербурга в Краснодар впервые за три года возобновили прямые рейсы, и прогнозируется высокий спрос на это направление. Планируется также запуск прямых рейсов из Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска.

Кроме того, 3 августа из Пулково вылетел первый рейс в новый аэропорт Геленджика. Полет занимает около 4 часов 25 минут, расстояние — 3,5 тысячи километров.

Ранее мы рассказывали о том, что из Петербурга во Вьетнам возобновили чартерные рейсы спустя пять лет.

