Пулково со 2 ноября запускает рейсы в столицу Венесуэлы

Авиакомпания CONVIASA будет выполнять рейсы по маршруту Петербург – Варадеро (Куба) – Каракас на самолетах Airbus A340-600 с частотой один раз в две недели, сообщили в пресс-службе.

Ранее из Петербурга в Краснодар впервые за три года возобновили прямые рейсы, и прогнозируется высокий спрос на это направление. Планируется также запуск прямых рейсов из Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска.

Кроме того, 3 августа из Пулково вылетел первый рейс в новый аэропорт Геленджика. Полет занимает около 4 часов 25 минут, расстояние — 3,5 тысячи километров.

Ранее мы рассказывали о том, что из Петербурга во Вьетнам возобновили чартерные рейсы спустя пять лет.