Петербуржцам представили станцию метро «Юго-Западная» на завершающем этапе строительства

«Метрострой Северной Столицы» продемонстрировал текущий облик станции «Юго-Западная» Красносельско-Калининской линии.

Фото: «Метрострой Северной Столицы»

Станция метро в Петербурге готова на 90%. Основные строительные работы завершены — установлены эскалаторы, выполнена облицовка гранитом, смонтированы стеклянное панно и купол. Сейчас продолжаются пусконаладка и благоустроительные работы. Кадрами поделился 78.ru.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что на станции завершен монтаж стеклянного панно в кассовом зале. Витраж выполнен в спокойных оттенках бордового, синего, серого и голубого цветов. По словам главы города, композиция отражает мотивы северной природы в окрестностях Петербурга.

Завершение строительства участка Красносельско-Калининской линии от станции «Юго-Западная» («Казаковская») до станции «Путиловская», где предусмотрен пересадочный узел на станцию «Кировский завод» Кировско-Выборгской линии, планируется в 2025 году, сообщает издание «Деловой Петербург».

Всего до 2030 года в городе должны открыть 10 новых станций метро. В 2025 году работы продолжаются на Красносельско-Калининской, Лахтинско-Правобережной, Кировско-Выборгской, Невско-Василеостровской и Фрунзенско-Приморской линиях.

