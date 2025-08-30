Петербуржцам представили станцию метро «Юго-Западная» на завершающем этапе строительства

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что на станции завершен монтаж стеклянного панно в кассовом зале. Витраж выполнен в спокойных оттенках бордового, синего, серого и голубого цветов. По словам главы города, композиция отражает мотивы северной природы в окрестностях Петербурга.

Завершение строительства участка Красносельско-Калининской линии от станции «Юго-Западная» («Казаковская») до станции «Путиловская», где предусмотрен пересадочный узел на станцию «Кировский завод» Кировско-Выборгской линии, планируется в 2025 году, сообщает издание «Деловой Петербург».

Всего до 2030 года в городе должны открыть 10 новых станций метро. В 2025 году работы продолжаются на Красносельско-Калининской, Лахтинско-Правобережной, Кировско-Выборгской, Невско-Василеостровской и Фрунзенско-Приморской линиях.