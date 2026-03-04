Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Около сотни владельцев собак оштрафовали в Петербурге с начала года

Основное внимание уделялось проступкам, на которые чаще всего жалуются горожане: выгулу собак без поводка и намордника, а также посещению с животными территорий, где это запрещено.

Штраф выписывали тем, кто уже получал предупреждение инспекторов, сообщает Комитет по вопросам законности. В течение февраля 2026 года инспекторы провели проверки в большинстве районов города. В ведомстве подчеркивают, что приоритетом остается профилактика: за первые месяцы этого года специалисты провели более 100 разъяснительных бесед с владельцами животных.

В большинстве случаев хозяева прислушиваются к инспекторам — надевают поводок или намордник и покидают запрещенную зону. В таких ситуациях штрафы не выписывают. Диалог с горожанами позволяет поддерживать порядок в общественных пространствах и избежать массовых штрафов, считают в комитете.

С ноября 2025 года в Петербурге действует обновленный закон: расширен перечень запретных зон, ужесточена ответственность для владельцев крупных пород, введены дополнительные требования к регистрации животных и усилены полномочия инспекторов. Новый закон также устанавливает штрафы 3—5 тысяч рублей за выгул без намордника «потенциально опасных собак» — к ним относят животных выше 40 сантиметров в холке.

Сейчас за выгул собаки без поводка или намордника ее владельцу грозит штраф 1,5–3 тысячи рублей, за выгул в запрещенных местах — 2–5 тысяч, а при повторном нарушении в течение года — до 7 тысяч рублей. Для должностных лиц и ИП штрафы достигают 10–15 тысяч рублей и зависят от тяжести проступка.


 


 

