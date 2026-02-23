В Петербурге средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей

Среднемесячная номинальная зарплата в России в ноябре 2025 года составила 98 192 рубля. При этом Санкт-Петербург входит в число регионов, где показатель уже превышает 100 тысяч рублей.
За год средняя зарплата по стране выросла на 11 793 рубля: в ноябре 2024 года она составляла 86 399 рублей. В 2024 году уровень выше 100 тысяч рублей фиксировался в 12 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. В 2025 году список расширился, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.
В ряде северных регионов показатели значительно выше: в Чукотском автономном округе и Магаданской области средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей.
Показатель рассчитывается как среднемесячная номинальная начисленная зарплата — общий фонд оплаты труда делится на число работников и количество месяцев в отчетном периоде.
