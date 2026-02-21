Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Петербург направит более 114 млн рублей на поддержку молодежных проектов

В 2026 году город выделит свыше 114 млн рублей некоммерческим организациям, которые реализуют инициативы для молодежи. Максимальный размер субсидии на один проект составит 5 млн рублей.

Как сообщили в администрации города, финансирование получат НКО, работающие в сфере молодежной политики. Средства предназначены для покрытия затрат на организацию мероприятий и программ, ориентированных на молодых петербуржцев.

Проекты отберет конкурсная комиссия. Поддержку смогут получить инициативы, реализуемые с 1 декабря 2025 года по 30 ноября 2026 года и соответствующие направлениям городской молодежной политики.

В бюджете Петербурга на эти цели предусмотрено 114,5 млн рублей. Конкурсный отбор будет объявлен дополнительно.

