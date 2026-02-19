Благотворительный проект «Простые вещи» празднуют день рождения и устраивают большой праздник

«Простые вещи» — это небольшое производство, где делают предметы для дома и практичные подарки. А еще это команда, в которой работают люди с ментальными особенностями.

В программе: приветы от основательницы проекта Маши Грековой, стендап от «Заливки», настолки и мастер-класс по изготовлению свечей из вощины с Эмилем Назарли, читка особенных рассказов от литературного проекта «Прочитано», танцы под хор Дурацкого.

«23 февраля проекту исполняется 8 лет. И это не просто цифра. В «Простых вещах» 8 лет — это бесконечность, но руками: много труда, работы, сложностей, крепких объятий, ощущений на кончиках пальцев. Как вы помните, бесконечность — не предел, а значит, летим дальше», — поделились в команде «Простых вещей».

А еще гостей ждет большой маркет, цветы от «Растим», шелкография от «Эфемеры», фотобудки, квиз, угощения от инклюзивного кафе «Огурцы» и verlé, тату по эскизам особенных художников, торт от кондитерской CakeShop и многое другое.

В качестве подарка можно оставить донат на работу центра: «Хочется как-то спокойно работать без прыжков выше головы: вместе с ребятами с ментальными особенностями создавать крутое, помогать им в их ежедневной трудовой рутине, выполнять заказы, радоваться общим результатам без бесконечных ремонтов и коробок. Знать, что рабочие места у ребят будут завтра, послезавтра и всегда».

Праздник пройдет 23 февраля с 16:00 на Московском проспекте, 55. Необходима предварительная регистрация.