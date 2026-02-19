Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Благотворительный проект «Простые вещи» празднуют день рождения и устраивают большой праздник

В программе: стендап, настольные игры, хор Дурацкого, большой маркет и еда от инклюзивного кафе «Огурцы». Праздник будет проходить уже в новом пространстве на Московском проспекте.

Предоставлено благотворительным проектом "Простые вещи"

«Простые вещи» — это небольшое производство, где делают предметы для дома и практичные подарки. А еще это команда, в которой работают люди с ментальными особенностями.

В программе: приветы от основательницы проекта Маши Грековой, стендап от «Заливки», настолки и мастер-класс по изготовлению свечей из вощины с Эмилем Назарли, читка особенных рассказов от литературного проекта «Прочитано», танцы под хор Дурацкого.

«23 февраля проекту исполняется 8 лет. И это не просто цифра. В «Простых вещах» 8 лет — это бесконечность, но руками: много труда, работы, сложностей, крепких объятий, ощущений на кончиках пальцев. Как вы помните, бесконечность — не предел, а значит, летим дальше», — поделились в команде «Простых вещей».

А еще гостей ждет большой маркет, цветы от «Растим», шелкография от «Эфемеры», фотобудки, квиз, угощения от инклюзивного кафе «Огурцы» и verlé, тату по эскизам особенных художников, торт от кондитерской CakeShop и многое другое.

В качестве подарка можно оставить донат на работу центра: «Хочется как-то спокойно работать без прыжков выше головы: вместе с ребятами с ментальными особенностями создавать крутое, помогать им в их ежедневной трудовой рутине, выполнять заказы, радоваться общим результатам без бесконечных ремонтов и коробок. Знать, что рабочие места у ребят будут завтра, послезавтра и всегда».

Праздник пройдет 23 февраля с 16:00 на Московском проспекте, 55. Необходима предварительная регистрация.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: