Все вокруг пишут, что зумеры оказались глупее предыдущих поколений. Это так? Как такое вообще можно посчитать?

Что случилось?

«За последние два десятилетия когнитивное развитие детей в большей части развитого мира застопорилось, а во многих областях даже обратилось вспять. Грамотность, навыки счета, внимание и логическое мышление снизились», — с таким заявлением выступил нейробиолог Джаред Куни Хорват.

В начале 2026-го он встретился с профильным комитетом американского Сената по торговле, транспорту и науке. Ученый рассказал парламентариям, что на протяжении большей части XX века когнитивные способности детей «неуклонно улучшались». Однако, начиная с середины 2000-х годов, по словам Хорвата, «эта тенденция стабилизировалась, а затем изменилась в противоположную сторону во многих западных странах».

Эти слова широко разлетелись по мировым СМИ. По всему миру — от США до Индии — стали появляться заголовки о том, что зумеры оказались первым «поглупевшим поколением».

«[Зумеры] — первое в современной истории поколение, получившее меньшее колличество баллов на стандартизированных академических тестах, чем предыдущее, — рассказал сам Хорват в интервью консервативному таблоиду New York Post. — И что еще хуже, большинство молодых людей слишком уверено в своих умственных способностях. Чем умнее мнят себя люди, тем они глупее на самом деле».