Все вокруг пишут, что зумеры оказались глупее предыдущих поколений. Это так? Как такое вообще можно посчитать?

«Зумеры стали первым поглупевшим поколением в истории», «Дети стали массово глупеть примерно после 2010 года», «Зумеры оказались глупее миллениалов». В феврале новости пестрели такими заголовками. Поводом стало заявление нейробиолога Джареда Куни Хорвата. Выступая перед профильным комитетом американского сената, ученый посетовал, что сегодняшние молодые люди демонстрируют худшие результаты в чтении, математике и тестах IQ, нежели предыдущие поколения. Так что, получается это правда — интеллект человечества начал проседать? Разбираемся вместе с учеными!
Что случилось?
«За последние два десятилетия когнитивное развитие детей в большей части развитого мира застопорилось, а во многих областях даже обратилось вспять. Грамотность, навыки счета, внимание и логическое мышление снизились», — с таким заявлением выступил нейробиолог Джаред Куни Хорват.
В начале 2026-го он встретился с профильным комитетом американского Сената по торговле, транспорту и науке. Ученый рассказал парламентариям, что на протяжении большей части XX века когнитивные способности детей «неуклонно улучшались». Однако, начиная с середины 2000-х годов, по словам Хорвата, «эта тенденция стабилизировалась, а затем изменилась в противоположную сторону во многих западных странах».
Эти слова широко разлетелись по мировым СМИ. По всему миру — от США до Индии — стали появляться заголовки о том, что зумеры оказались первым «поглупевшим поколением».
«[Зумеры] — первое в современной истории поколение, получившее меньшее колличество баллов на стандартизированных академических тестах, чем предыдущее, — рассказал сам Хорват в интервью консервативному таблоиду New York Post. — И что еще хуже, большинство молодых людей слишком уверено в своих умственных способностях. Чем умнее мнят себя люди, тем они глупее на самом деле».
Насколько все это обосновано?
Как посмотреть. Сам Хорват — ученый и автор десятков научных статей, в том числе во вполне уважаемых изданиях. Свою точку зрения он обосновал в специальном докладе для комитета Сената (о похожих вещах он говорил и в своей недавней книге The Digital Delusion). В нем он ссылается на данные мировых систем оценки знаний школьников — PISA и TIMSS. Они в последние годы действительно показывают снижение. А также на результаты тестов IQ (они тоже снижаются).
С 1980-х известен эффект Флинна (по имени психолога Джеймса Флинна), согласно которому с 1930-х по 1970-е наблюдался устойчивый рост средних результатов IQ. Однако уже в 2000-е стал фиксироваться регресс и ученые заговорили об обратном эффекте Флинна.
Сам нейробиолог возлагает вину на Ed-Tech, проще говоря, на использование современных технологий в классе: всевозможные цифровые учебники, использование планшетов вместо книг и тому подобные нововведения. «Обучение за экраном превратило молодых людей в тех, кто лишь бегло проглядывает информацию, — объяснял Хорват свою позицию The New York Post. — Без серьезной работы даже прекрасные умы могут превратиться в кашу».
Впрочем, как выступление Хорвата, так и реакция на него со стороны медиа уже подверглись критике. «С того момента, как Хорват произнес свою речь [в Сенате], в заголовках СМИ фигурируют лишь слова "дети становятся глупее" в разных вариациях. Но даже сам доктор Хорват сказал бы вам, что эти заголовки не только являются погоней за сенсацией, но и невероятно вводят в заблуждение», — пишет издание The Mighty.
Известный российский антрополог Станислав Дробышевский назвал утверждение, будто дети становятся глупее «чушью». Социолог образования Ксения Тенишева из Европейского университета в Санкт-Петербурге в беседе с Собака.ru также сказала, что подобное заявление «абсолютно необоснованно и не описывает нашу реальность».
«На данный момент у нас нет полного массива данных, чтобы сделать обоснованные выводы о межпоколенных различиях в области интеллекта», — добавляют в комментарии для Собака.ru доцент СПбГУ Виктория Василенко и ее коллега по Санкт-Петербургскому университету психолог и преподаватель Анастасия Краско.
А как же результаты тестов?
Как и говорилось выше, они действительно снижаются, однако, говорят собеседники редакции, здесь существует сразу несколько «но». Во-первых, отмечают Виктория Василенко и Анастасия Краско из СПбГУ, существует большой разрыв между тем, что мы понимаем под интеллектом и «инструментами для его измерения».
«Часто под интеллектом понимается то, что измеряют тесты интеллекта, — продолжают Василенко и Краско, — но надо понимать, что авторы тестов интеллекта обусловлены многими факторами: историческим временем, связанным с ним развитием культуры и технологий».
Проще говоря, стандартизированный тест IQ дает нам вовсе не объективную «линейку для интеллекта». «Тест IQ очень старый и хорошо заточен под проверку определенных когнитивных навыков, которые были важны в момент его создания, — говорит Ксения Тенишева из Европейского университета в Санкт-Петербурге. — Люди, которые его придумали, не пользовались гаджетами. Они постоянно читали длинные тексты (потому что это был основной способ получения информации). Они по-другому водили машины, по-другому передвигались по городу. Словом, они жили в другом мире».
Во-вторых, снижение результатов единых школьных тестов вроде PISA или TIMSS происходит далеко не во всех странах. «У лидирующих стран азиатского региона нет такого резкого снижения в показателях по математике и естествознанию, [как в других государствах], — отмечают Краско и Василенко из СПбГУ. — При этом именно эти страны относятся к высокотехнологичным и дети и подростки в них включены в цифровую среду довольно сильно. Поэтому к выводам Хорвата остаются вопросы».
Виктория Василенко и Анастасия Краско
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета:
«Что касается снижения уровня IQ, зафиксированного в Великобритании, Дании, Нидерландах, Норвегии, Финляндии, Франции и Эстонии, то снижение показателей интеллекта в этих странах связывают с комплексом факторов, в том числе образовательным, миграционным, но не с цифровыми технологиями».
Так что же происходит?
Скорее всего, сразу несколько процессов. Во-первых, мир меняется и требует от людей совсем других когнитивных навыков. «Навык чтения Льва Толстого очень приятен, но его уже можно назвать элитарным — ни у кого нет времени сидеть и долго читать "Анну Каренину". Но у всех есть необходимость быстро схватывать огромные массивы информации, переключаться между задачами», — говорит Ксения Тенишева.
В итоге некоторые навыки начинают «проседать» у молодых людей. «Можно сказать, что у поколения зумеров больше проблем с концентрацией внимания и в целом другие стратегии при работе с информацией», — отмечают Виктория Василенко и Анастасия Краско.
Однако это не делает молодых людей глупее. «[Зумеров отличает] цифровая грамотность и, соответственно, специфика обработки и анализа информации (способность к быстрому поиску информации, независимость в обучении и решении проблем); предпочтение визуальной информации, более развитое визуальное мышление; сетевое мышление — склонность к работе в команде и обмену идеями в сети», — добавляют собеседницы редакции из СПбГУ.
Во-вторых, вполне возможно, современные тесты (как школьные, так и тесты IQ) постепенно устаревают. «Возможно, нынешних детей под нынешнюю среду нужно учить по-другому, — говорит Ксения Тенишева. — В этом смысле нападки Хорвата на Ed-Tech выглядят спорными. Возможно, мы не много, а, наоборот, мало вводим инноваций в школьное обучение».
В-третьих, вполне возможно, проблема лежит в сфере образования. За последние десятилетия она пережила сразу несколько серьезнейших вызовов. Начиная от глобальной миграции, которая привела в школы развитых стран множество талантливых учеников, которым, однако, приходилось преодолевать языковой барьер, и заканчивая пандемией коронавируса. При этом финансирование школ далеко не всегда росло, а иногда даже урезалось.
«Конечно, может быть, что все это не играет серьезной роли, а дети просто резко поглупели, но, честно говоря, данные, которые приводит Хорват, пока не позволяют нам сделать такой вывод», — заключает Ксения Тенишева.
Комментарии (0)