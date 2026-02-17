Ввести штрафы за сбор пожертвований на личные карты предложили в Минюсте

На заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений одной из тем осуждений были замечены случаи злоупотребления при сборе пожертвований как НКО, так и граждан.

«В частности, одной из проблем является сбор средств на личные банковские карты руководителей и сотрудников НКО. Для решения указанной проблемы целесообразно внесение изменений в федеральный закон о благотворительной деятельности и, в частности, установление обязательности сбора средств исключительно на счет НКО и одновременное установление административной ответственности в виде ограничительных штрафов», — пишет РИА Новости со слов заместителя министра юстиции России Олега Свириденко.