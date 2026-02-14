Россияне накопили рекордные 17,1 трлн рублей наличными

За год показатель вырос на 4,6%. Для сравнения: в 2024-м темпы роста составляли всего 0,1%. Таким образом, объем наличных в обращении у населения заметно ускорил рост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

Одновременно впервые за три года увеличился и объем наличной иностранной валюты — на 100 миллионов долларов. В итоге он достиг 92,2 миллиарда долларов.

На фоне этих данных Центробанк также сообщил о новых мерах против мошенничества. В регуляторе отметили, что крупные переводы самому себе через Систему быстрых платежей могут рассматриваться как потенциальный признак мошеннической схемы. По словам директора департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова, злоумышленники часто убеждают людей переводить сбережения на один счёт, после чего получают к нему доступ и похищают средства.