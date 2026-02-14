В Лувре и Версале раскрыли аферу с билетами на 10 млн евро

Среди задержанных — двое сотрудников Лувра и несколько экскурсоводов. Прокуратура считает, что участники схемы проводили группы туристов в обход официальной кассы, используя одни и те же билеты для разных посетителей и оформляя сверхлимитные бронирования, пишет Le Parisien.

Расследование началось после внутренней проверки отчётности в Лувре. Сотрудники музея обратили внимание на гидов, которые регулярно приводили туристические группы без стандартной процедуры входа. В дальнейшем подозрения подтвердились в ходе следственных действий, в том числе прослушивания телефонных разговоров.

Во время обысков полиция изъяла около 957 тысяч евро наличными, ещё 486 тысяч обнаружили на банковских счетах фигурантов. Также были конфискованы автомобили и содержимое банковских сейфов.

По данным прокуратуры, преступная сеть могла действовать около десяти лет. Если оценка ущерба подтвердится, это станет одним из самых крупных финансовых скандалов в истории французских музеев.