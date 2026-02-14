Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Миллениалы оказались самым довольным личной жизнью поколением

Представители поколения миллениалов чаще других заявляют об удовлетворенности личной и сексуальной жизнью. Опрос проводился в 29 странах.

Migma__Agency / Shutterstock.com

Согласно исследованию, довольны отношениями 65% миллениалов. Среди поколения X этот показатель составляет 59–60%, у поколения Z — 57%. Реже всего положительные оценки своей личной жизни давали беби-бумеры — 55%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные международной исследовательской компании Ipsos.

При этом ощущение себя любимым человеком практически не зависит от возраста. Об этом сообщили 79% беби-бумеров, 77% миллениалов, 76% представителей поколения Z и 75% участников из поколения X.

В исследовании приняли участие около 24 тыс. человек из 29 стран. Опрос проводился в онлайн-формате с 24 декабря 2025 года по 6 января 2026 года. Возможная статистическая погрешность составляет до 3,5 процентного пункта.

