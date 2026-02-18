Очень скоро россиян моложе 35 лет останется лишь четверть населения — в 1990-м они составляли его половину. Что будет дальше?

«С вероятностью 95%»

В целом подобная картина является относительно нормальной для развитых стран, с высокой долей образованных людей, живущих в больших городах. «Ничего экстремального, выходящего за пределы нормы я здесь не вижу, — продолжает собеседник редакции. — Это закономерное следствие динамики, характерной для всех развитых стран. Есть только две страны, которые совмещают высокую рождаемость и высокий экономический рост — Израиль и Казахстан».

Хотя до середины века еще есть время, шансов на то, что прогноз не сбудется, довольно немного, полагает Ситковский, «можно говорить о том, что с вероятностью 95% он окажется верен». Свою уверенность он объясняет использованной методологий, которую называют методом передвижки возрастов. «Этот метод используется и ООН, и Росстатом для расчетов», — говорит ученый, поясняя что цифры были получены в рамках большого проекта ФНИСЦ РАН Цифровая демографическая обсерватория.

Если коротко, этот метод сводится к тому, что авторы прогноза берут все население страны, разбивают по годам рождения и умножают число людей каждого возраста на специально рассчитанные именно для них коэффициенты рождаемости и смертности. Проще говоря, на основе актуальной статистики они предполагают, сколько 31-летних в ближайшее время умрет и скольких детей они должны родить. И так для людей каждого года рождения. Учтя получившийся результат для 2026 года, они принимаются за новые расчеты для 2027-го и так далее.

Сколько-нибудь серьезно повлиять на этот прогноз могут лишь «черные лебеди» вроде пандемии или других глобальных катаклизмов, предполагающих резкий рост смертности в каких-то конкретных возрастах — к примеру, среди пожилых или, напротив, среди молодых. Однако если в ближайшие годы не повторится пандемия испанки и мировая война, результаты вряд ли будут отличаться принципиально. Даже сохранение актуальной доли россиян моложе 35 лет в 41% возможно разве что в случае большого катаклизма, который обернется повышенной смертностью среди людей среднего и старшего возраста.

То же самое, по мнению Ситковского, касается и более резкого снижения доли молодых людей. «В нынешних условиях с теми показателями, которые мы видим, — 25% к 2060-му году — это некоторый условно естественный (хоть и не биологический) предел. В нашем прогнозе мы нигде не исходили из возможного коэффициента рождаемости в 2,5 ребенка на женщину, как и из 0,7 ребенка (по мнению экспертов ООН для естественного поддержания численности населения необходим коэффициент 2,14 ребенка на одну женщину, — прим. Собака.ru). Просто потому, что в истории Российской Федерации никогда таких цифр не было».