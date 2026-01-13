В России запретят автоматические списания за онлайн-подписки

Стриминги, приложения, онлайн-курсы и маркетплейсы с 1 марта 2026-го не смогут автоматически списывать деньги за цифровые подписки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на депутата Госдумы Антона Немкина. Он напомнил про принятый закон, который запрещает компаниям использовать ранее сохраненные реквизиты карты или банковского счета без явного согласия пользователя.
Платежи урегулируют из-за случаев, когда списания продолжаются «по инерции»: после отмены подписки, смены способа оплаты или удаления карты. Теперь, если человек отказался от дальнейших платежей, сервис обязан прекратить любые действия с его финансовыми данными. Отказ от использования реквизитов, которые владелец добавил в свой профиль ранее, должен стать простым и удобным.
«По сути, мы возвращаем потребителям контроль над их финансовыми инструментами в цифровой среде. Это особенно важно в условиях стремительного роста количества онлайн-сервисов и количества подписочных моделей. У сервисов еще есть время адаптировать свои процессы», — отметил депутат.
