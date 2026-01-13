В России запретят автоматические списания за онлайн-подписки

Платежи урегулируют из-за случаев, когда списания продолжаются «по инерции»: после отмены подписки, смены способа оплаты или удаления карты. Теперь, если человек отказался от дальнейших платежей, сервис обязан прекратить любые действия с его финансовыми данными. Отказ от использования реквизитов, которые владелец добавил в свой профиль ранее, должен стать простым и удобным.

«По сути, мы возвращаем потребителям контроль над их финансовыми инструментами в цифровой среде. Это особенно важно в условиях стремительного роста количества онлайн-сервисов и количества подписочных моделей. У сервисов еще есть время адаптировать свои процессы», — отметил депутат.

