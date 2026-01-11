Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

К концу 2026 года может быть разработан и принят ГОСТ на шаурму

В документе зафиксируют требования к продукции, приготовляемой при покупателе, а также к упакованным блюдам, представленным на магазинных прилавках.

Savelyev Viktor / Shutterstock.com

К концу 2026 года в России намерены утвердить ГОСТ на шаурму, сообщил глава Роскачества Максим Протасов ТАСС.

По его словам, после вступления стандарта в силу отрасль получит понятные и единые правила, а покупатели — уверенность в качестве приобретаемой продукции. Протасов подчеркнул, что документ должен быть проработанным и применимым на практике в сфере пищевой промышленности.

ГОСТ закрепит определения понятий «шаурма», «шаверма», «донер» и «кебаб», а также установит требования как к блюдам, готовящимся при покупателе, так и к упакованной продукции, продаваемой в магазинах. Как отметил Протасов, разработка стандарта вызвала интерес не только у специалистов, но и у потребителей. Ранее предполагалось, что ГОСТ будет принят в конце 2025 года.

