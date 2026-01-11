Слово «ок» заняло первое место по частоте употребления в русском языке

Заимствованное из английского языка междометие «ок» вышло на первое место по употреблению в повседневной устной и письменной речи жителей России, сообщает РИА «Новости».

Специалисты Института русистики связывают эту тенденцию с высокой информативной емкостью и однозначностью слова. По их оценке, современный русский язык тяготеет к лаконичным формам, и короткое «ок» органично соответствует этому запросу.

Ранее мы рассказывали, что Кембриджский словарь объявил словом 2025 года термин «парасоциальный», которым обозначают эмоциональную привязанность к публичной фигуре или персонажу, с которым нет личного контакта, а Оксфордский словарь назвал словом года «рейдж-бейт», включив в шорт-лист также «аура фарминг» и «биохакинг».