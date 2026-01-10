Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

The New York Times спрогнозировал тренды 2026 года

Журналисты The New York Times представили список трендов, которые могут стать ключевыми в 2026 году. Среди них — изменение отношения к технологиям, трансформация индустрии развлечений и пересмотр эстетических ориентиров.

Rawat Yapathanasap / Shutterstock.com

Одним из заметных явлений газета называет рост интереса к так называемым «тупым телефонам» — устройствам с минимальным набором функций, без доступа в интернет и приложений. В NYT отмечают, что такие гаджеты могут превратиться в символ статуса, поскольку возможность быть офлаин постоянно доступна не всем.

В сфере кино и маркетинга прогнозируется появление персонажей-франшиз, которые будут вести собственные соцсети, выпускать мерч и участвовать в промо-кампаниях как самостоятельные инфлюэнсеры. В качестве раннего примера приводится кампания «Марти Великолепного».

Отдельный тренд — так называемая «война со слопом»: растущее отторжение чрезмерно отполированного ИИ-контента. По мнению редакции, аудитория будет все чаще выбирать работы с выраженной фактурой и следами человеческого участия, близкие к эстетике ваби-саби.

Также в 2026 году, по версии NYT, изменится эмоциональная мода. Сдержанность и отстраненность утратят привлекательность, а на первый план выйдут открытые чувства, осознанные отношения и скепсис по отношению к ИИ-компаньонам.

Индустрия развлечений, по прогнозу, продолжит геймификацию. Зрителям могут предложить делать денежные ставки на развитие сюжета сериалов — по аналогии с рынками прогнозов.

Еще один возможный тренд — появление фанатской киновселенной, созданной на краудфандинговой основе и способной перерасти в массовый хит. Старший редактор NYT Сара Баар предполагает, что таким проектом может стать аниме.

Газета также отмечает рост числа «эксфлюэнсеров» — блогеров, сознательно уходящих из соцсетей и возвращающихся к обычной жизни. 

