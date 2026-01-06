Стало известно, значения каких слов чаще всего искали в 2025 году

В 2025 году пользователи поискового сервиса чаще всего запрашивали значения слов «сигма-бой», «свага» и «латяо». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Также среди популярных запросов оказались значения слова «дропперство», междометия «окак» и дружеского обращения «мабой». Существенный интерес пользователи проявляли и к новым терминам, связанным с технологиями. В их числе — «вайб-кодинг», «промптинг» и «ИИ-агент».

При составлении исследования не учитывались аббревиатуры, имена собственные, понятия из категории 18+, а также слова без самостоятельного значения, выражения и словосочетания.

Ранее мы рассказывали, что Институт русского языка имени Пушкина назвал самыми популярными слова из цифровой сферы.