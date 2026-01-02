Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Названа допустимая дневная норма мандаринов для взрослых

Взрослым рекомендуется употреблять не более 0,5–1 килограмма мандаринов в сутки. 

Избыточное потребление цитрусовых может привести к обострению гастрита. О рекомендуемой норме сообщила ТАСС доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова.

«Чрезмерное употребление мандаринов (более 0,5-1 кг в день для взрослого) может стать серьезным провоцирующим фактором и вызвать обострение гастрита, если предрасположенность или болезнь уже есть», —  уточнила эксперт.

Тарасова пояснила, что особенно кислые сорта мандаринов богаты органическими кислотами, включая лимонную и аскорбиновую, которые раздражают слизистую оболочку желудка и способны повышать кислотность желудочного сока. Помимо этого, вещества, содержащиеся в кожуре и мякоти плодов, стимулируют его выработку. У здоровых людей это может вызвать изжогу, болевые ощущения и дискомфорт, а при гастрите или язвенной болезни — привести к обострению, усилению болей и в отдельных случаях к кровотечению.

«Ешьте мандарины после основного приема пищи и ни в коем случае не натощак, в количестве 3-5 штук в день. При наличии диагноза «гастрит» или «язва» в анамнезе - строго следуйте диете и ограничьте потребление», —  отметила врач.

