Общество

«Генерировать», «нейросеть» и «промпт»: Институт русского языка имени Пушкина назвал самыми популярными слова из цифровой сферы

Они массово кочуют из профессиональной лексики в повседневную речь. Традиционно подводим итоги года и рассказываем как изменился разговорный русский язык за прошедший год. 

Shutterstock.com

Абсолютными лидерами употребления стали термины из сферы цифровых технологий. По данным мониторинга, проведенного Государственным институтом русского языка имени Пушкина, профессиональные IT-термины окончательно перешли в повседневное обращение. 

Ректор института Никита Гусев сообщил, что в топ употребления вошли слова «нейросеть», «искусственный интеллект (ИИ)», «промпт», «алгоритмы», «технологии» и «данные». По его словам, это закономерно отражает то, как глубоко цифровизация проникла в жизнь каждого человека.

Отдельно лингвист выделил глагол «генерировать», значение которого существенно расширилось. Если раньше он использовался в узких технических и научных контекстах (генерировать ток, идею), то теперь описывает создание любого контента нейросетями: текст, изображения, код, музыку.

В публичном пространстве выделяют всего три лидирующие группы терминов. Также в топе — общественно-политическая повестка со словами «Интервидение», «переговоры», «саммит», «Аляска», «дипломатия». Заметили рост интереса и к относительным прилагательным «отечественный» и «национальный». 

