Скончалась Брижит Бардо

Брижит Бардо родилась в Париже. В юности она занималась балетом, затем начала карьеру фотомодели и вскоре стала актрисои. Широкую известность еи принес фильм Роже Вадима «И Бог создал женщину» (1956) — режиссер был ее первым мужем. В дальнейшем Бардо снялась более чем в 50 картинах, среди которых «Истина» (1960), «Презрение» (1963), «Парижанка», «Вива, Мария!». За роль в последнем фильме она была единственныи раз номинирована на премию BAFTA.

В течение примерно двадцати лет Бардо работала с ведущими фигурами европейского кино — Аленом Делоном, Марчелло Мастроянни, Сержем Генсбуром, снималась у Жан-Люка Годара, Анри-Жоржа Клузо, Луи Маля и других известных режиссеров.

В 1973 году актриса объявила о завершении кинокарьеры. С конца 1980-х годов Бардо сосредоточилась на защите животных. В 1986–1987 годах она основала Фонд Брижит Бардо, передав ему вырученные на аукционе средства и собственныи дом. Фонд продолжает работу и занимается созданием приютов, а также программами по сохранению исчезающих видов животных в разных странах.