Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Скончалась Брижит Бардо

Французская актриса скончалась на 92-м году жизни, об этом сообщили издания Le Figaro и агентство AFP.

Фото: кадр из фильма «Презрение» (1963)

Брижит Бардо родилась в Париже. В юности она занималась балетом, затем начала карьеру фотомодели и вскоре стала актрисои. Широкую известность еи принес фильм Роже Вадима «И Бог создал женщину» (1956) — режиссер был ее первым мужем. В дальнейшем Бардо снялась более чем в 50 картинах, среди которых «Истина» (1960), «Презрение» (1963), «Парижанка», «Вива, Мария!». За роль в последнем фильме она была единственныи раз номинирована на премию BAFTA.

В течение примерно двадцати лет Бардо работала с ведущими фигурами европейского кино — Аленом Делоном, Марчелло Мастроянни, Сержем Генсбуром, снималась у Жан-Люка Годара, Анри-Жоржа Клузо, Луи Маля и других известных режиссеров.

В 1973 году актриса объявила о завершении кинокарьеры. С конца 1980-х годов Бардо сосредоточилась на защите животных. В 1986–1987 годах она основала Фонд Брижит Бардо, передав ему вырученные на аукционе средства и собственныи дом. Фонд продолжает работу и занимается созданием приютов, а также программами по сохранению исчезающих видов животных в разных странах.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: