Каждый третий житель России собирается провести праздники дома без особых планов

На втором месте среди новогодних планов россиян остаются визиты к друзьям и родственникам — их выбирают 24% опрошенных. Еще по 19% респондентов собираются провести каникулы за работой или на прогулках на свежем воздухе.

В среднем бюджет на празднование Нового года составляет 59,8 тыс. рублей. Из этой суммы около 13 тыс. рублей россияне закладывают на праздничный стол, 21,6 тыс. — на подарки близким, еще 25,2 тыс. — на прочие расходы, включая детские елки, поездки и походы в театры и кино.

При этом за последние полтора десятилетия способы проведения новогодних каникул заметно изменились. Все больше россиян выбирают домашний отдых без активных планов или продолжают работать, из-за чего праздничные дни все чаще напоминают обычные будни. Снижение интереса к походам в гости началось еще в начале 2010-х годов, а в последние годы устойчиво держится и доля тех, кто планирует работать в праздники — примерно каждый пятый опрошенный.

Пандемия усилила этот сдвиг: в 2020 году многие оказались лишены привычных форм празднования, и альтернативой стали прогулки, зимние активности и работа. Позже интерес к культурным мероприятиям восстановился, тогда как популярность отдыха на природе снизилась, что указывает на его временную, компенсаторную роль.

В итоге ключевыми форматами новогодних каникул остаются домашний отдых, визиты в гости, работа и прогулки.

Однако эти тенденции проявляются неравномерно. Жители Москвы и Петербурга чаще других планируют проводить праздники вне дома — этому способствует развитая городская инфраструктура, насыщенная культурная программа и возможность выездов за город. Молодежь также реже выбирает пассивный отдых: среди зумеров в лидерах остаются работа, прогулки и встречи с друзьями. Старшие миллениалы, особенно семьи с детьми, делают ставку на семейный досуг, зимние развлечения и праздничные мероприятия, и именно они планируют самые высокие расходы.

Финансовое поведение тоже меняется. Впервые за долгое время средние планируемые траты на Новый год снизились — примерно на 5% по сравнению с прошлым годом. Экономия затронула все статьи расходов: стол, подарки и развлечения. Это указывает на более осторожное планирование бюджета на фоне экономической неопределенности.

Основной статьей расходов второй год подряд остается досуг — около 25,2 тыс. рублей, однако именно на нем многие готовы экономить, отказываясь от развлечений в пользу домашнего отдыха. Средний бюджет на подарки сократился до 21,6 тыс. рублей, а траты на новогодний стол остались почти на уровне прошлого года — около 13 тыс. рублей.