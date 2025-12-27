Личный опыт: как мы ездили в лесничество за (почти) бесплатной новогодней елкой

В преддверии праздников в Петербурге открылись порядка 70 елочных базаров. Средняя цена новогоднего дерева в Петербурге составляет 4699 рублей. Однако в теории каждый горожанин может разжиться елкой бесплатно. Для этого нужно отправиться в лесничество, заключить специальный договор и самостоятельно поработать пилой или топором. Журналисты Собака.ru Константин Крылов и Алексей Нимандов решили попробовать пройти этот путь, чтобы понять: сколько это занимает времени; насколько это в реальности доступно среднему жителю Петербурга; насколько это в реальности дешевле, чем покупка.
Что нужно, чтобы легально срубить елку
Константин Крылов (Собака.ru): На самом деле рубить (или, выражаясь на языке лесной бюрократии, «заготавливать») ели в Ленобласти можно с самого начала декабря. В теории для этого нужно просто приехать в удобное лесничество и оформить необходимые бумаги. Они вопреки, здравому смыслу, называются договором купли-продажи, хотя, строго говоря, ничего в данном случае не продается и не покупается.
Найти список лесничеств можно на сайте Управления лесами Ленобласти. Перечень находится в специальном документе с поэтическим названием «Порядок оформления договоров купли-продажи новогодних елей в 2025 году» (страницы со второй по шестую).
После подписания договора ель можно срубить абсолютно бесплатно, правда, только одну в руки.
Как мы готовились
Константин Крылов (Собака.ru): На практике организация экспедиции за елкой — задача чуть более сложная. Особенно, если вы отправляетесь в такое путешествие впервые.
Первая задача для человека, у которого нет своей машины (как у меня), — поиск попутчика, у которого есть: во-первых, личный автомобиль, а во-вторых, желание проехаться за город, чтобы прогуляться по лесу с топором в руке.
В течение нескольких дней я искал среди коллег, друзей и знакомых подходящую кандидатуру. Задачу усложнял тот факт, что большинство лесничеств работает с понедельника по пятницу, хотя есть и те, что работают в выходные (даже 31 декабря!). Но и в них эксперты советуют выбираться рано утром, чтобы не попасть в очереди.
В итоге достаточную долю авантюризма и желания получить ель нашел в себе только мой коллега Алексей Нимандов (которому к тому же я пообещал компенсировать бензин).
Алексей Нимандов
«В предыдущие годы у меня никогда не было новогодней елки как атрибута. То есть я отмечаю праздник, но без елки. А в этом году мы подумали, что надо хотя бы елочные лапы взять, поставить на стол как букет, чтобы хоть какой-то новогодний вайб быть. А когда Костя предложил поехать, я подумал: "Ну а зачем лапы? Можно же правда полноценную елку нарядить, посмотреть, как оно будет"».
Самым удобным для нас обоих оказалось Рощинское лесничество — примерно в полусотне километров от «Комендантского проспекта». Позвонив по городскому телефону, я получил самую вежливую и подробную инструкцию с информацией о часах работы, необходимых документах, условиях заготовки и тому подобных тонкостях.
Следующей задачей было приобретение инвентаря. После осмотра домашней кладовки я убедился, что подходящих инструментов у меня дома нет. В итоге пришлось отправляться в магазин за топором. Здесь и первый расход — самый петербургский аксессуар обошелся в 702 рубля по акции. Еще в 148 рублей обошлась печать бланков договоров (они, впрочем, потом не пригодились).
Рощинское Лесничество — место, где можно постоять в самой дружелюбной очереди в области
Как мы оформляли документы
Константин Крылов (Собака.ru): Дорога до Рощинского лесничества от «Комендантского проспекта» занимает около часа. Мы договорились встретиться у метро в 9 утра, дабы управиться со всем к обеду.
Здесь возникла первая сложность — как организатор всей экспедиции покупку топора я взял на себя. Однако до точки сбора нужно было еще добраться, причем на метро. Когда я попытался зайти на одной из станций, рамки металлоискателей предсказуемо среагировали на инструмент в моем рюкзаке. Я уже приготовился к долгим объяснениям о цели путешествия в подземке с топором, однако никто не обратил на меня внимания.
Следующая сложность возникла уже после нашей с Лешей встречи — навигатор категорически отказывался вести нас по какой-либо дороге, кроме платной. В итоге мы записали в своей пассив еще один расход — 900 рублей на оплату нескольких километров по ЗСД. «Это за мой счет», — сразу заверил Алексей.
В остальном дорога прошла без приключений. В конторе нас встретила небольшая очередь людей, которые стремительно заполняют бланки договоров, списывают друг у друга реквизиты. Словом, люди занимаются тем, чем обычно занимаются в присутственных местах, где надо сдавать пакеты документов, соответствующих указанному образцу. Неожиданность заключается в том, что люди делают это тихо, вежливо и дружелюбно по отношению друг к другу. Вот оно новогоднее волшебство!
Мы же с уже заполненными дома бланками проследовали сразу к ответственному работнику. Который еще более вежливо и дружелюбно, чем все вокруг, объяснил, что, к сожалению, скачанные нами бланки надо оформить чуть иначе или заполнить немного другие формы по образцу. И бланки, и образцы есть в соседнем коридоре. Переделка заняла пару минут, и вот мы снова в небольшой, но очень гостеприимной очереди. Когда пришел наш черед, лесник по-отечески (без всякой иронии) объяснил нам, куда именно ехать. На все про все — меньше 15 минут.
Алексей Нимандов
Автор Собака.ru (10:48 утра):
«Пока что мы еще не срубили елку (вопрос открытый — так ли это просто, как кажется). Но пока, лично для меня, самая "душная" часть — это заполнение бланка. Я не совсем понял, откуда ты, Костя, вытащил все эти номера наделов и участков (в документе необходимо указать, на каком именно участке планируется заготовка, номера есть в образце договора, — прим. ред.). Кроме того, я не люблю заполнять ту часть документов, где нужно писать, когда и кем выдан твой паспорт. Формулировка просто ужасает: Челябинская область, Советский район города Челябинска… Даже когда я просто проговариваю это, уже устаю. А это нужно написать, да еще от руки!».
Как мы рубили елку
Константин Крылов (Собака.ru): Когда городской житель читает, что дерево можно заготовить в специальном лесничестве, ему представляются стройные грядки специально выращенных под Новый год елей, одну из которых можно срубить. В реальности все несколько иначе — участки выбираются администрацией лесничества. Добраться до них надо самостоятельно — наша точка находилась примерно в 10 километрах от Рощино.
Добравшись до места, мы обнаружили лес, растущий вдоль трассы. Взяв инструмент, мы отправились на поиски подходящих деревьев. «Там все грустно: все елки страшные и лысые», — заверили нас встречные коллеги по пиле и топору. Мы пожали плечами и двинулись дальше. Картина, которую мы видели, вполне четко укладывалось под только что услышанное нами описание. Большинство молодых елей (а рубить можно лишь деревья до 3 метров!) действительно не выглядело соблазнительно.
Приходилось забираться все дальше в лес, пока мы не обнаружили подходящее место. Здесь было сразу несколько симпатичных деревьев. «Я вообще заметил, что целиться надо в одиночные деревья», — подмечает Алексей. Действительно, отдельно стоящие деревья куда более пушистые и нарядные. Те деревья, которые на небольшом клочке земли ведут с собратьями непростую борьбу за ресурсы, вряд ли кто-то захочет видеть у себя дома.
Теперь настал черед орудовать топором. Оказалось, что это был не лучший выбор — рубить дерево, даже совсем небольшое, с помощью этого инструмента совсем непросто. На первую елку ушло несколько минут, хотя ствол был толщиной в два-три пальца.
Алексей Нимандов
Автор Собака.ru (11:35 утра):
«Я изменил свою точку зрения: самая "душная" часть — это собственно рубка дерева».
В итоге мы управились с обеими елями и вышли назад к трассе — все вместе заняло около получаса. Впрочем, деревья надо было еще упаковать — нам помог опытный добытчик елок. Он привез с собой пищевую пленку — она оказалась идеально приспособлена для упаковки дерева. Он помог нам пленкой, а мы ему — руками для упаковки дерева.
Сколько это заняло времени и денег?
Константин Крылов (Собака.ru): В городе мы были около 14 часов. Вся экспедиция заняла порядка 5 часов. «Развлечение для тех, кто очень любит Новый год и прогулки по лесу», — резюмировал Алексей.
В итоге нами было затрачено:
- 148 рублей на печать бланков (этого можно не делать);
- 702 рубля на топор (впрочем, это можно счесть инвестицией);
- 900 рублей на поездку по ЗСД (этого можно было избежать, назад мы поехали другой дорогой);
- 1839,76 копеек на бензин и пару кофе на заправке.
Итого получается 3589,76 копеек за два дерева чуть выше метра и чуть ниже полутора. Если бы экспедиция была продумана чуть лучше (а мы отказались бы от кофе) то все вместе вышло бы чуть меньше 1400 рублей. Если учесть, что средняя цена елки в Петербурге, по данным «Делового Петербурга», достигла 4699 рублей, действительно почти даром.
Алексей Нимандов
Автор Собака.ru (15:12):
«Елку я уже поставил, остается украсить… чем-то, пока не понимаю, чем…».
