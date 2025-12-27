Петербург возглавил рейтинг тревожных регионов России

В 2025 году Москва впервые с 2019 года потеряла статус самого тревожного региона России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование КРОС «Национальный индекс тревожностей россиян». Индекс тревоги среди москвичей снизился на 20%.

Исследование основано на анализе публикаций в СМИ и соцсетях. Самым тревожным регионом страны стал Петербург — там показатель вырос втрое. В пятерку также вошли Краснодарский край, Ростовская и Курская области.

В десятку регионов с самым высоким уровнем тревоги попали Свердловская, Новосибирская, Нижегородская, Воронежская и Орловская области. Московская область за год опустилась с 10-го на 24-е место, Брянская — с 9-го на 11-е, Белгородская — с 3-го на 13-е.

По стране в целом индекс тревоги увеличился на 7% по сравнению с 2024 годом. Основными причинами стали экономические факторы — инфляция, рост цен на такси и бензин, недоступность ипотеки — а также проблемы цифровой среды, включая киберпреступность, блокировку мобильного интернета и замедление мессенджеров.

Для всех регионов из топ-5, кроме Москвы, главным источником тревоги стали перебои с мобильным интернетом. В столице на первом месте — опасения по поводу охлаждения экономики.

«Чем больше финансовых потоков, производств и бизнес-инфраструктуры сосредоточено в регионе, тем может быть выше тревожность из-за состояния экономики», — подчеркнул вице-президент КРОС Кирилл Лубин.

Вот весь рейтинг регионов по уровню тревоги в 2025 году: