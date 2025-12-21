Ученые выяснили, что мат повышает эффективность тренировки

В исследовании участвовали 192 добровольца. Во время отжиманий первая группа каждые две секунды вслух повторяла выбранное ругательство, а вторая — нейтральное слово.

Те, кто использовал бранные выражения, показали более долгое выполнение упражнений. По мнению авторов работы, произнесение табуированных слов может усиливать уверенность и повышать концентрацию.

«Во многих ситуациях люди — сознательно или подсознательно — сдерживают себя, не используя свою полную силу. Ругань — это легкодоступный способ помочь себе почувствовать сосредоточенность, уверенность и меньше отвлекаться, чтобы «выложиться» чуть больше», — рассказал один из соавторов Ричард Стивенс.

Стивенс рассматривает использование крепких выражений как простой, доступный и не требующий затрат способ повысить отдачу при нагрузке. По его мнению, именно это объясняет, почему ругань так часто используется.

Материал с выводами исследования вышел в журнале American Psychologist, а его ключевые положения передало издание Popular Science.