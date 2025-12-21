Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Ученые выяснили, что мат повышает эффективность тренировки

Британские исследователи установили, что употребление нецензурных выражений во время упражнений может повысить их результативность. Они изучали влияние мата на психологическое состояние спортсменов.

Raisa Kanareva / Shutterstock.com

В исследовании участвовали 192 добровольца. Во время отжиманий первая группа каждые две секунды вслух повторяла выбранное ругательство, а вторая — нейтральное слово.

Те, кто использовал бранные выражения, показали более долгое выполнение упражнений. По мнению авторов работы, произнесение табуированных слов может усиливать уверенность и повышать концентрацию.

«Во многих ситуациях люди — сознательно или подсознательно — сдерживают себя, не используя свою полную силу. Ругань — это легкодоступный способ помочь себе почувствовать сосредоточенность, уверенность и меньше отвлекаться, чтобы «выложиться» чуть больше», — рассказал один из соавторов Ричард Стивенс.

Стивенс рассматривает использование крепких выражений как простой, доступный и не требующий затрат способ повысить отдачу при нагрузке. По его мнению, именно это объясняет, почему ругань так часто используется.

Материал с выводами исследования вышел в журнале American Psychologist, а его ключевые положения передало издание Popular Science.

