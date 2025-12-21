Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Как изменилась стоимость продуктов Кевина Маккалистера из «Один дома»

Сейчас продукты из корзины Кевина стоят почти в три раза больше — рост составил около 167%.

Фото: 20th Century Fox

Стоимость покупок Кевина в супермаркете из «Один дома» в 1990-е составляла $19,83. В его корзине были базовые продукты и бытовые товары: молоко, апельсиновый сок, хлеб, готовый ужин, замороженная паста с сыром, моющее средство Tide, пищевая пленка, салфетки для сушки белья, туалетная бумага и пакет игрушечных солдатиков, сообщает « New York Post».

Теперь аналогичный набор оценивается в $53,95 до налогов, что на 167% больше. С купоном на $1 сумма снизилась бы до $52,95.

С 2019 по 2024 год цены на продукты в США выросли примерно на 27,5%. Особенно сильный скачок пришелся на 2021–2023 годы, когда пандемия нарушила цепочки поставок, подняла стоимость энергоресурсов и спровоцировала нехватку работников.

Сильнее всего подорожали яйца, также заметный рост зафиксирован на сахар, кофе, хлеб, мясо, молоко и детские смеси.

Напомним, фильм  «Один дома» вышел в 1990 году: сначала показали в США в ноябре, а в российский прокат она пришла 27 декабря 1993 года. Это первая часть серии, продолжения которой, включая «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», начали выходить с 1992 года.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

