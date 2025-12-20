Копирайтеров, SMM-специалистов и коучей включат в обновленный российский классификатор профессий с 2026 года

Действующий перечень профессий действует с 1994 года, последний раз его обновляли в 2012-м. Новый классификатор подготовили по поручению президента и утвердили приказом Росстандарта.

В обновленном списке появились позиции, которых не было раньше: коуч, спа-менеджер, копирайтер, SMM-менеджер, специалист по искусственному интеллекту, инженер 3D-печати, ландшафтный дизайнер, лейаут-артист, эксперт по корпоративной социальной политике и другие. Большинство новых наименований относится к сферам IT, финансов, производству контента и экологии, сообщает ТАСС.

В обновленном классификаторе указаны 5 597 рабочих профессий и 4 338 должностей служащих. Документ применяется для статистики и регулирования трудовых отношений между работниками и работодателями.

Появление обновленного классификатора объяснили тем, что за последние десятилетия появились новые профессии и исчезли устаревшие. По словам главы профильного думского комитета Ярослава Нилова, действующий перечень используется почти 30 лет, поэтому с 1 января 2026 года начнёт применяться пересмотренный список.

Система нужна для учета работников, регулирования трудовых отношений и миграции рабочей силы, применения льгот для занятых на вредных и тяжелых работах, а также для расчёта зарплат, пенсий и оценки потребности в кадрах.