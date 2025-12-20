Средняя зарплата в Петербурге и Ленобласти выросла на 13 тысяч рублей за год

В среднем по стране зарплаты за 2025 год увеличились на 12 тысяч рублей.

Жители Камчатского края в сентябре получили в среднем на 38 тысяч рублей больше, чем год назад. На Чукотке рост составил 28 тысяч, в Магаданской области — 26 тысяч. В пятерке лидеров также Ненецкий автономный округ, где средние зарплаты прибавили 25 тысяч за год, а Москва и Забайкальский край увеличили показатель примерно на 20 тысяч рублей, сообщают «РИА Новости».

Петербург и область завершили список из десяти регионов, где зафиксирован наибольший прирост зарплат. Выше расположились Сахалинская (+19 тыс. руб.) и Московская (+17 тыс. руб.) области, а также Татарстан и Якутия (+15 тыс. руб.) и Еврейская автономная область (+14 тыс. руб.).

Средняя зарплата рассчитывалась до вычета налогов, с учетом премий и охватывала всех работодателей, включая компании с высокими доходами.

