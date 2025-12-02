У Эрмитажа могут изъять древнеегипетскую коллекцию

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что ожидает правовую борьбу за артефакты Древнего Египта. Причиной беспокойства стало требование правительства вернуть объекты культурного наследия на родину.

«С Египтом сейчас надо быть очень осторожными. В Египте открыт большой египетский музей, и один из главных результатов этого — требование египетского правительства отдать все египетское, что находится в музеях мира, потому что в Египте теперь есть хороший музей, там хороший климат, и все надо отдавать», — сообщил Пиотровский.

Египет в последние годы активно добивается репатриации культурных ценностей. Это означает, что масштабной древнеегипетской коллекции Эрмитажа, как и собраниям Лувра или Британского музея, угрожает долгая юридическая борьба за право остаться.

Напомним, недавно (4 ноября) в Каире открылся Большой Египетский музей — его строили долгие 22 года. Его главные сокровища — 5600 предметов из гробницы Тутанхамона, половина из которых ранее не выставлялась, и огромная статуя Рамзеса II. Из музея открывается вид на пирамиды Гизы.

Открытие возродило споры о репатриации артефактов. Египет требует от западных музеев вернуть ключевые памятники, включая Розеттский камень из Британского музея.