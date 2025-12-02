Фонд AdVita запустил новогоднюю благотворительную акцию «Первое дело Нового года»

Акцию проводят уже третий год подряд. И она становится доброй традицией: слушать бой курантов, обнимать близких и знать, что твоя помощь уже в пути. В декабре 2023 года ее инициаторами стали фонд AdVita, ФК «Зенит» и креативное агентство Ruport. Три бренда объединило желание создать новую традицию — когда добрые поступки совершаются одновременно с боем курантов! Идею поддержали футболисты клуба, музыканты, телеведущие, актеры и писатели, в том числе Александр Ерохин, Дмитрий Чистяков, Светлана Сурганова, Тутта Ларсен, Евгений Водолазкин и многие другие.

В декабре 2025 года акция становится более масштабной. К ней присоединяются уже не только известные петербуржцы, но большие и маленькие компании. Например, Дом Книги будет дарить открытки с конфетти и символикой акции всем своим покупателям в один из декабрьских уикэндов. Появился видеоролик про Первое Дело, которое озвучила актриса Алиса Гребенщикова.

«Мы в фонде AdVita давно продвигаем идею, что помогать другим должно быть легко и радостно. По отзывам участников акции “Первое дело Нового года” как раз об этом: когда ты слушаешь бой курантов, обнимаешь близких и загадываешь желание, а еще и слышишь праздничный “дзиньк” смс-ки в телефоне о списании средств на доброе дело. Так у людей с первой же секунды Нового года появляется приятное чувство, что год начался с хорошего. А ведь как встретишь — так и проведешь! И при этом эти средства пойдут на самые необходимые вещи — на оплату лекарств, аренды жилья и реабилитации для тех, кому нужно в грядущем году собрать все свои силы, чтобы победить болезнь», — рассказала финансовый директор фонда AdVita Алина Вилкова.

Все средства пойдут на оплату лечения, лекарств и аренды жилья для онкобольных из разных регионов России, которые лечатся в Петербурге. В прошлом году в первую секунду 2025-го удалось собрать 1,7 млн рублей, в «Первом Деле Нового года» приняли участие более 1000 человек. Отложенное пожертвование на сайте можно сделать на любую сумму.