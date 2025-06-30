Уличных аниматоров предложили штрафовать за приставания к туристам в Петербурге

С подобной инициативой выступили депутаты Владимир Носов и Денис Четырбок. Законодательная инициатива о запрете на приставание к гражданам в общественных местах появилась на сайте ЗакСа.

Чиновники отмечают, что уличные артисты могут вести себя грубо: преграждать путь, хватать за руки и одежду, предлагать сфотографироваться с ними, а потом настаивают на покупке сувенирных снимков по завышенным ценам, порой переходя на угрозы физической расправы. Такая ситуация наблюдается с 2019 года.

Депутаты предложили штрафовать аниматоров за приставание к гражданам в общественных местах с целью купли-продажи, обмена или приобретения товаров, гадания или попрошайничества на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. По мнению инициаторов законопроекта, такой запрет положительно скажется на туристическом имидже Петербурга и на безопасности горожан.