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Уличных аниматоров предложили штрафовать за приставания к туристам в Петербурге

Инициаторы законопроекта предлагают на законодательном уровне ограничить действия уличных аниматоров, «живых статуй» и ростовых кукол (Петров I, зебр и коней). Для этого они хотят внести изменения в городской закон об административных нарушениях. По задумке депутатов, запрет подобной деятельности положительно скажется на туристическом имидже Петербурга и на безопасности горожан.

Stanick / Shutterstock.com

С подобной инициативой выступили депутаты Владимир Носов и Денис Четырбок. Законодательная инициатива о запрете на приставание к гражданам в общественных местах появилась на сайте ЗакСа.

Чиновники отмечают, что уличные артисты могут вести себя грубо: преграждать путь, хватать за руки и одежду, предлагать сфотографироваться с ними, а потом настаивают на покупке сувенирных снимков по завышенным ценам, порой переходя на угрозы физической расправы. Такая ситуация наблюдается с 2019 года.

Депутаты предложили штрафовать аниматоров за приставание к гражданам в общественных местах с целью купли-продажи, обмена или приобретения товаров, гадания или попрошайничества на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. По мнению инициаторов законопроекта, такой запрет положительно скажется на туристическом имидже Петербурга и на безопасности горожан.

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