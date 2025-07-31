Личный опыт: как я научилась делать из упаковок для леденцов и консервных банок камеры-обскуры для съемок движения Солнца по небу

О том как родилась соларография

Техника, в которой я работаю, называется соларография — это такое направление фотографии, энтузиасты которого получают снимки движения и активности Солнца. Появилась соларография где-то в 1999—2000 годах, точная дата неизвестна. Зато мы знаем ее изобретателей — это европейские фотолюбители Славомир Децик, Павел Кула и Диего Лопес Калвин. На рубеже веков они провели небольшой опыт по самопроявлению фотобумаги, который привел к появлению целого направления в фотографии.

В этом направлении используется камера-обскура — это прототип привычных нам фотоаппаратов. В ней есть все те же составные части, что в современной «зеркалке», но все они намного проще. Так, в фотоаппарате есть корпус (фотографы называют его «тушкой»). У камеры-обскуры эту же функцию выполняет любая емкость, которая не пропускает через себя солнечный свет.

В обычной камере у нас есть объектив, состоящий из системы линз, через который свет направляется в матрицу. В камере-обскура вместо него есть крошечное отверстие, диаметром в десятые доли миллиметра.

И последнее, в современных камерах есть матрица, которая накапливает свет. В камере-обскура используется простая фотобумага — та самая, на которой в чуланах под светом красной лампы, печатаются снятые на пленку кадры. На эту бумагу нанесена светочувствительная эмульсия, в состав которой входят галлогениды серебра. Когда на нее падает свет, происходит химическая реакция — серебро восстанавливается до металлического состояния, участок на который попал свет темнеет. Именно так получается и получается снимок. Однако обычно света на нее попадает совсем немного, поэтому для того, чтобы получить видимое глазу, контрастное изображение нужны специальные химические реагенты.

Что сделали Децик, Кула и Калвин? Они решили попытаться проявить фотобумагу без участия специальных реагентов, просто благодаря длительному воздействию света. Они оставили фотобумагу в камере обскуре на месяцы, в результате получился снимок на очень длинной выдержке. Такой, что единственным движущимся объектом на нем было Солнце, чей путь по небу удалось запечатлеть на фотографии.