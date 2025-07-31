Личный опыт: как я научилась делать из упаковок для леденцов и консервных банок камеры-обскуры для съемок движения Солнца по небу

Анна Милованова одна из немногих в России энтузиасток соларографии — особой техники, которая позволяет делать снимки движения Солнца по небосводу. В результате получаются подлинно космические изображения, похожие на то, как бы выглядели земные пейзажи, будь у нашей планеты кольца, как у Сатурна. По просьбе Собака.ru Анна рассказала о своем необычном хобби и о том, как ее снимки теперь попадают на зарубежные выставки и международные подборки астрофотографии.
О том как родилась соларография
Техника, в которой я работаю, называется соларография — это такое направление фотографии, энтузиасты которого получают снимки движения и активности Солнца. Появилась соларография где-то в 1999—2000 годах, точная дата неизвестна. Зато мы знаем ее изобретателей — это европейские фотолюбители Славомир Децик, Павел Кула и Диего Лопес Калвин. На рубеже веков они провели небольшой опыт по самопроявлению фотобумаги, который привел к появлению целого направления в фотографии.
В этом направлении используется камера-обскура — это прототип привычных нам фотоаппаратов. В ней есть все те же составные части, что в современной «зеркалке», но все они намного проще. Так, в фотоаппарате есть корпус (фотографы называют его «тушкой»). У камеры-обскуры эту же функцию выполняет любая емкость, которая не пропускает через себя солнечный свет.
В обычной камере у нас есть объектив, состоящий из системы линз, через который свет направляется в матрицу. В камере-обскура вместо него есть крошечное отверстие, диаметром в десятые доли миллиметра.
И последнее, в современных камерах есть матрица, которая накапливает свет. В камере-обскура используется простая фотобумага — та самая, на которой в чуланах под светом красной лампы, печатаются снятые на пленку кадры. На эту бумагу нанесена светочувствительная эмульсия, в состав которой входят галлогениды серебра. Когда на нее падает свет, происходит химическая реакция — серебро восстанавливается до металлического состояния, участок на который попал свет темнеет. Именно так получается и получается снимок. Однако обычно света на нее попадает совсем немного, поэтому для того, чтобы получить видимое глазу, контрастное изображение нужны специальные химические реагенты.
Что сделали Децик, Кула и Калвин? Они решили попытаться проявить фотобумагу без участия специальных реагентов, просто благодаря длительному воздействию света. Они оставили фотобумагу в камере обскуре на месяцы, в результате получился снимок на очень длинной выдержке. Такой, что единственным движущимся объектом на нем было Солнце, чей путь по небу удалось запечатлеть на фотографии.
Первый солаграфический снимок снятый Анной Миловановой
О том, как я пришла в солорографию
С самого детства я любила всматриваться в ночное небо. Когда мне было 4–5 лет, и мама водила меня зимой в баню (сама я из Пензы, но на каникулы мы приезжали к бабушке в деревню), я могла так залипнуть минут на 10. Просто стоять и смотреть в космос — меня это очень умиротворяет.
Когда я выросла, то уехала в Петербург, где стала художницей. Долгое время жила тем, что делала на заказ афиши, логотипы, театральные декорации. В какой-то момент решила заняться фотографией — купила старую камеру буквально за 1000 рублей, которая уже начала разваливаться, но еще более или менее фотографировала.
И вот в один день я сидела ночью на улице, было темно и видно звезды. Мне пришло в голову: «блин, это же можно фотографировать!» Тогдашние телефоны делать этого не позволяли (чтобы вы понимали, в ходу тогда еще был iPhone 4S), и я решила попробовать использовать для этого ту самую старенькую камеру. Первые «штативы» я делала из пачек книг, потом стала собирать их из каких-то палок с гвоздями, соединенных тряпками. Выглядело все это ужасно, но работало — результат мне очень нравится, все же глаз в отличие от матрицы не способен накапливать свет, поэтому звезды на снимке выглядят совершенно иначе.
Анна Милованова
Журналистка, фотограф, соларограф:
Постепенно я стала заниматься астрофотографией все серьезнее — начала покупать все более серьезную технику, у меня появилась своя видеокамера. Это же увлечение неожиданно принесло мне новую профессию. В какой-то момент мой друг увольнялся из Ленинградской региональной телекомпании, где работал оператором. Он искал себе замену и спросил у меня, мол, ты с камерой управляться умеешь, не хочешь ли попробовать? Я согласилась, пришла на должность оператора, и с нее дошла до позиции главного редактора, которую занимаю сейчас, параллельно работая видеооператором на «Первом канале».
Все это время я вела в соцсетях страничку, посвященную астрофотографии. И вот, умная лента, ориентируясь на мои интересы, как-то выдала мне соларографический снимок (наверное алгоритм «решил», что это нечто из той же сферы). Я не помню что именно это был за снимок, но он меня по-настоящему впечатлил. Ты видишь обычный земной пейзаж — дома, машины, провода — а на небе какие-то… кольца Сатурна.
Я сразу поняла, что не хочу любоваться подобными снимками, мне нужен свой. Стала искать информацию, как это можно осуществить. В русскоязычном сегменте интернета нашлось очень мало, но в соцсетях я обнаружила международную группу, где соларографисты из разных стран выкладывают снимки, обмениваются опытом. Именно там я и узнала, как сделать свою первую камеру.
О своей первой соларографии
Я узнала о соларографии где-то осенью 2020 года и сразу же начала обдумывать то, как сделать свой первый снимок. В группе я прочитала, что самодельные камеры, которые используют солаграфисты, часто привлекают внимание прохожих. Те, норовят их снять, разобрать, выкинуть. Я поняла, что свой первый снимок лучше делать в проверенном месте.
Пока я раздумывала, подошло время новогодних каникул, которые я собиралась провести в деревне у бабушки. Именно там, думала, и сниму первую свою соларографию. Камеру я решила сделать на месте (что было несколько самонадеянно с моей стороны) — с собой взяла только светочувствительную бумагу.
У бабушки я нашла какую-то металлическую банку из-под чая, корпус начала делать из нее. Но тут начались проблемы. Во-первых, банку изнутри надо было зачернить, чтобы свет не отражался от металлических стенок. Однако никакой краски у меня с собой не было, только каллиграфическая тушь. Я пошла в сельский магазин, купила клей ПВА и смешала тушь с золой из печки — этой смесью и покрыла банку изнутри.
Дальше нужно было сделать отверстие через которое будет проходить свет, но оно обычно вырезается под микроскопом (которого у меня, конечно, тоже не было) иногда с помощью лазера. Чаще всего для этого используют калиброванную иглу. В деревне ее тоже, конечно, не было. Тогда меня осенило заменить ее инсулиновым шприцем. И отверстие получилось.
В итоге свою первую камеру-обскуру я установила в нашей деревне 7 января, а ровно через 9 месяцев, 7 сентября, сняла ее и посмотрела на снимок… которым оказалась очень довольна. Ребята в группе, которые долго занимаются соларографией, сказали, что получилось очень неплохо для первого раза. Были небольшие недочеты с моими геометрическими расчетами (поскольку у вас нет видоискателя, угол установки камеры приходится высчитывать), но солнечные треки прописались очень четко. Особенно я была горда тем, что моя первая соларография была снята в тех местах, где ребенком я смотрела на звезды.
Анна Милованова
Журналистка, фотограф, соларограф:
Снимки, которые соларографы достают из своих камер — негативные, ведь фотоэмульсия темнеет там, куда попадает свет. Уже после извлечения я бумагу аккуратно подсушиваю, сканирую и в PhotoShop делаю инверсию и другую постобработку (дотягиваю контраст, чуть меняю цветовую температуру).
О том, каково быть соларографистом
Поскольку образование у меня художественное, то мне хочется, чтобы снимок не только отражал движение солнца по небосводу, но и был красивым. Поэтому теперь, когда я гуляю где-то одна или с друзьями, я все время приглядываю — а где бы можно было сделать очередную соларографию.
Камеры я пробовала делать из самых разных материалов: банки из-под чая, печенья (знаете, такие круглые большие жестяные коробки с открыточными видами), консервные банки, пивные и из-под Coca-Cola. От формы банки зависит итоговый результат — если корпус цилиндрической формы, то бумага в нем будет свернута в трубочку вдоль стенок, а это приведет к дисторсии*. *- искривлению пространства на снимке. Если же класть фотобумагу на дно плоской банки, прямо под отверстием в крышке, то перспектива будет близкой к тому, что мы видим своими глазами.
Анна Милованова
Журналистка, фотограф, соларограф:
На самом деле, чтобы фотобумага самопроявилась в камере-обскуре не нужно ждать месяцами — достаточно недели для хорошего результата. Тот факт, что процесс создания соларографии занимает от полугода обусловлен желанием заснять движение солнца на протяжение всего солнечного цикла — от зимнего солнцестояния до летнего, или наоборот. Именно так и получаются те самые «кольца Сатурна», которые в свое время меня так привлекли. Сейчас грядет зимнее солнцестояние — я специально подготовила 58 камер, буду их ставить в разных местах, чтобы через полгода их снять и посмотреть на результат.
Помню как-то раз я установила камеру на пирсе, с которого рыбаки отправляются в Ладожское озеро. Я ни с кем не договаривалась и, видимо, хозяин одной из лодок выкинул камеру. Я не отчаялась (почему-то была уверена, что он не мог выбросить ее далеко) несколько часов порылась в камышах на берегу и нашла! Рыбак смял камеру и бумага внутри деформировалась, что привело к появлению по-настоящему космических разводов. Теперь это соларография с наименьшей в моей коллекции выдержкой — 3–4 дня.
Как-то я ездила со своими камерами в отпуск, на Мальдивы — очень беспокоилась, что скажут о моем багаже на таможне. Весь чемодан забит какими-то жестяными банками, перемотанными скотчем. Если нашим таможенникам я могла бы объяснить, что это такое, то за границей было бы сложнее, учитывая, что с английским у меня не очень… Но все прошло замечательно, никаких вопросов на границе не возникло, а снимки получились очень красивыми.
Еще не так давно, я ставила камеру ровно на ту церковь в Ленинградской области, которую в начале XX века фотографировал [известный дореволюционный фотохудожник] Прокудин-Горский. Получились, кстати, классные снимки с отлично прописавшимися солнечными треками.
О фотовыставках и главной мечте соларографа
Как-то я делала соларографии в Старой Ладоге — это было что-то особенное. Ты фотографируешь на устройство, которое появилось еще в V до нашей эры [в Китае, — прим. Собака.ru] в одной из самых старых крепостей Европы, куда еще Рюрик приплывал княжить.
В самом музее ко мне отнеслись довольно скептически, но потом посмотрели снимки, и им так понравилось, что они предложили организовать выставку, под которую отдали целую крепостную башню. Потом, возможно, эту же выставку покажут в Петербурге — сейчас мы ведем переговоры с пространством АртМуза.
Совсем недавно я списывалась с дирекцией Лахта-Центра — мечтаю и там установить несколько камер. Но это пока на стадии переговоров. Если же говорить о реализованных планах, то мне уже удалось поучаствовать в международной пинхол-выставке в Филадельфии, также ежегодно публикуется соларографический календарь, в который уже третий раз подряд попадают мои кадры.
Одно из главных моих мечтаний теперь — попасть в Astronomy Picture Of The Day — проект, который курирует NASA. Как-то раз, я видела у них в аккаунте соларографию и с тех пор периодически отправляю туда особенно удачные кадры. Очень хотелось бы увидеть свой снимок в подборке NASA.
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