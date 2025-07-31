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Личный опыт: как я научилась делать из упаковок для леденцов и консервных банок камеры-обскуры для съемок движения Солнца по небу

Анна Милованова одна из немногих в России энтузиасток соларографии — особой техники, которая позволяет делать снимки движения Солнца по небосводу. В результате получаются подлинно космические изображения, похожие на то, как бы выглядели земные пейзажи, будь у нашей планеты кольца, как у Сатурна. По просьбе Собака.ru Анна рассказала о своем необычном хобби и о том, как ее снимки теперь попадают на зарубежные выставки и международные подборки астрофотографии. 

Изображение предоставлено Анной Миловановой

О том как родилась соларография 

Техника, в которой я работаю, называется соларография — это такое направление фотографии, энтузиасты которого получают снимки движения и активности Солнца. Появилась соларография где-то в 1999—2000 годах, точная дата неизвестна. Зато мы знаем ее изобретателей — это европейские фотолюбители Славомир Децик, Павел Кула и Диего Лопес Калвин. На рубеже веков они провели небольшой опыт по самопроявлению фотобумаги, который привел к появлению целого направления в фотографии. 

В этом направлении используется камера-обскура — это прототип привычных нам фотоаппаратов. В ней есть все те же составные части, что в современной «зеркалке», но все они намного проще. Так, в фотоаппарате есть корпус (фотографы называют его «тушкой»). У камеры-обскуры эту же функцию выполняет любая емкость, которая не пропускает через себя солнечный свет. 

В обычной камере у нас есть объектив, состоящий из системы линз, через который свет направляется в матрицу. В камере-обскура вместо него есть крошечное отверстие, диаметром в десятые доли миллиметра. 

И последнее, в современных камерах есть матрица, которая накапливает свет. В камере-обскура используется простая фотобумага — та самая, на которой в чуланах под светом красной лампы, печатаются снятые на пленку кадры. На эту бумагу нанесена светочувствительная эмульсия, в состав которой входят галлогениды серебра. Когда на нее падает свет, происходит химическая реакция — серебро восстанавливается до металлического состояния, участок на который попал свет темнеет. Именно так получается и получается снимок. Однако обычно света на нее попадает совсем немного, поэтому для того, чтобы получить видимое глазу, контрастное изображение нужны специальные химические реагенты. 

Что сделали Децик, Кула и Калвин? Они решили попытаться проявить фотобумагу без участия специальных реагентов, просто благодаря длительному воздействию света. Они оставили фотобумагу в камере обскуре на месяцы, в результате получился снимок на очень длинной выдержке. Такой, что единственным движущимся объектом на нем было Солнце, чей путь по небу удалось запечатлеть на фотографии.   

Первый солаграфический снимок снятый Анной Миловановой
Анна Милованова

Первый солаграфический снимок снятый Анной Миловановой

О том, как я пришла в солорографию

С самого детства я любила всматриваться в ночное небо. Когда мне было 4–5 лет, и мама водила меня зимой в баню (сама я из Пензы, но на каникулы мы приезжали к бабушке в деревню), я могла так залипнуть минут на 10. Просто стоять и смотреть в космос — меня это очень умиротворяет.   

Когда я выросла, то уехала в Петербург, где стала художницей. Долгое время жила тем, что делала на заказ афиши, логотипы, театральные декорации. В какой-то момент решила заняться фотографией — купила старую камеру буквально за 1000 рублей, которая уже начала разваливаться, но еще более или менее фотографировала. 

И вот в один день я сидела ночью на улице, было темно и видно звезды. Мне пришло в голову: «блин, это же можно фотографировать!» Тогдашние телефоны делать этого не позволяли (чтобы вы понимали, в ходу тогда еще был iPhone 4S), и я решила попробовать использовать для этого ту самую старенькую камеру. Первые «штативы» я делала из пачек книг, потом стала собирать их из каких-то палок с гвоздями, соединенных тряпками. Выглядело все это ужасно, но работало — результат мне очень нравится, все же глаз в отличие от матрицы не способен накапливать свет, поэтому звезды на снимке выглядят совершенно иначе.   

Анна Милованова  

Журналистка, фотограф, соларограф:

Постепенно я стала заниматься астрофотографией все серьезнее — начала покупать все более серьезную технику, у меня появилась своя видеокамера. Это же увлечение неожиданно принесло мне новую профессию. В какой-то момент мой друг увольнялся из Ленинградской региональной телекомпании, где работал оператором. Он искал себе замену и спросил у меня, мол, ты с камерой управляться умеешь, не хочешь ли попробовать? Я согласилась, пришла на должность оператора, и с нее дошла до позиции главного редактора, которую занимаю сейчас, параллельно работая видеооператором на «Первом канале».

Все это время я вела в соцсетях страничку, посвященную астрофотографии. И вот, умная лента, ориентируясь на мои интересы, как-то выдала мне соларографический снимок (наверное алгоритм «решил», что это нечто из той же сферы). Я не помню что именно это был за снимок, но он меня по-настоящему впечатлил. Ты видишь обычный земной пейзаж — дома, машины, провода — а на небе какие-то… кольца Сатурна.   

Я сразу поняла, что  не хочу любоваться подобными снимками, мне нужен свой. Стала искать информацию, как это можно осуществить. В русскоязычном сегменте интернета нашлось очень мало, но в соцсетях я обнаружила международную группу, где соларографисты из разных стран выкладывают снимки, обмениваются опытом. Именно там я и узнала, как сделать свою первую камеру. 

Изображение предоставлено Анной Миловановой

О своей первой соларографии 

Я узнала о соларографии где-то осенью 2020 года и сразу же начала обдумывать то, как сделать свой первый снимок. В группе я прочитала, что самодельные камеры, которые используют солаграфисты, часто привлекают внимание прохожих. Те, норовят их снять, разобрать, выкинуть. Я поняла, что свой первый снимок лучше делать в проверенном месте. 

Пока я раздумывала, подошло время новогодних каникул, которые я собиралась провести в деревне у бабушки. Именно там, думала, и сниму первую свою соларографию. Камеру я решила сделать на месте (что было несколько самонадеянно с моей стороны) — с собой взяла только светочувствительную бумагу. 

У бабушки я нашла какую-то металлическую банку из-под чая, корпус начала делать из нее. Но тут начались проблемы. Во-первых, банку изнутри надо было зачернить, чтобы свет не отражался от металлических стенок. Однако никакой краски у меня с собой не было, только каллиграфическая тушь. Я пошла в сельский магазин, купила клей ПВА и смешала тушь с золой из печки — этой смесью и покрыла банку изнутри. 

Дальше нужно было сделать отверстие через которое будет проходить свет, но оно обычно вырезается под микроскопом (которого у меня, конечно, тоже не было) иногда с помощью лазера. Чаще всего для этого используют калиброванную иглу. В деревне ее тоже, конечно, не было. Тогда меня осенило заменить ее инсулиновым шприцем. И отверстие получилось.

В итоге свою первую камеру-обскуру я установила в нашей деревне 7 января, а ровно через 9 месяцев, 7 сентября, сняла ее и посмотрела на снимок… которым оказалась очень довольна. Ребята в группе, которые долго занимаются соларографией, сказали, что получилось очень неплохо для первого раза. Были небольшие недочеты с моими геометрическими расчетами (поскольку у вас нет видоискателя, угол установки камеры приходится высчитывать), но солнечные треки прописались очень четко. Особенно я была горда тем, что моя первая соларография была снята в тех местах, где ребенком я смотрела на звезды. 

Анна Милованова  

Журналистка, фотограф, соларограф:

Снимки, которые соларографы достают из своих камер — негативные, ведь фотоэмульсия темнеет там, куда попадает свет. Уже после извлечения я бумагу аккуратно подсушиваю, сканирую и в PhotoShop делаю инверсию и другую постобработку (дотягиваю контраст, чуть меняю цветовую температуру). 

Изображение предоставлено Анной Миловановой

О том, каково быть соларографистом

Поскольку образование у меня художественное, то мне хочется, чтобы снимок не только отражал движение солнца по небосводу, но и был красивым. Поэтому теперь, когда я гуляю где-то одна или с друзьями, я все время приглядываю — а где бы можно было сделать очередную соларографию. 

Камеры я пробовала делать из самых разных материалов: банки из-под чая, печенья (знаете, такие круглые большие жестяные коробки с открыточными видами), консервные банки, пивные и из-под Coca-Cola. От формы банки зависит итоговый результат — если корпус цилиндрической формы, то бумага в нем будет свернута в трубочку вдоль стенок, а это приведет к дисторсии*. *- искривлению пространства на снимке. Если же класть фотобумагу на дно плоской банки, прямо под отверстием в крышке, то перспектива будет близкой к тому, что мы видим своими глазами. 

Анна Милованова  

Журналистка, фотограф, соларограф:

На самом деле, чтобы фотобумага самопроявилась в камере-обскуре не нужно ждать месяцами — достаточно недели для хорошего результата. Тот факт, что процесс создания соларографии занимает от полугода обусловлен желанием заснять движение солнца на протяжение всего солнечного цикла — от зимнего солнцестояния до летнего, или наоборот. Именно так и получаются те самые «кольца Сатурна», которые в свое время меня так привлекли. Сейчас грядет зимнее солнцестояние — я специально подготовила 58 камер, буду их ставить в разных местах, чтобы через полгода их снять и посмотреть на результат.   

Помню как-то раз я установила камеру на пирсе, с которого рыбаки отправляются в Ладожское озеро. Я ни с кем не договаривалась и, видимо, хозяин одной из лодок выкинул камеру. Я не отчаялась (почему-то была уверена, что он не мог выбросить ее далеко) несколько часов порылась в камышах на берегу и нашла! Рыбак смял камеру и бумага внутри деформировалась, что привело к появлению по-настоящему космических разводов. Теперь это соларография с наименьшей в моей коллекции выдержкой — 3–4 дня. 

Как-то я ездила со своими камерами в отпуск, на Мальдивы — очень беспокоилась, что скажут о моем багаже на таможне. Весь чемодан забит какими-то жестяными банками, перемотанными скотчем. Если нашим таможенникам я могла бы объяснить, что это такое, то за границей было бы сложнее, учитывая, что с английским у меня не очень… Но все прошло замечательно, никаких вопросов на границе не возникло, а снимки получились очень красивыми. 

Еще не так давно, я ставила камеру ровно на ту церковь в Ленинградской области, которую в начале XX века фотографировал [известный дореволюционный фотохудожник] Прокудин-Горский. Получились, кстати, классные снимки с отлично прописавшимися солнечными треками. 

Изображение предоставлено Анной Миловановой

О фотовыставках и главной мечте соларографа

Как-то я делала соларографии в Старой Ладоге — это было что-то особенное. Ты фотографируешь на устройство, которое появилось еще в V до нашей эры [в Китае, — прим. Собака.ru] в одной из самых старых крепостей Европы, куда еще Рюрик приплывал княжить. 

В самом музее ко мне отнеслись довольно скептически, но потом посмотрели снимки, и им так понравилось, что они предложили организовать выставку, под которую отдали целую крепостную башню. Потом, возможно, эту же выставку покажут в Петербурге — сейчас мы ведем переговоры с пространством АртМуза. 

Совсем недавно я списывалась с дирекцией Лахта-Центра — мечтаю и там установить несколько камер. Но это пока на стадии переговоров. Если же говорить о реализованных планах, то мне уже удалось поучаствовать в международной пинхол-выставке в Филадельфии, также ежегодно публикуется соларографический календарь, в который уже третий раз подряд попадают мои кадры. 

Одно из главных моих мечтаний теперь — попасть в Astronomy Picture Of The Day — проект, который курирует NASA. Как-то раз, я видела у них в аккаунте соларографию и с тех пор периодически отправляю туда особенно удачные кадры. Очень хотелось бы увидеть свой снимок в подборке NASA.

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