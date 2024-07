Глобальный сбой Windows парализовал работу банков, СМИ и авиакомпаний! Что случилось? И почему проблемы не затронули Россию?

Банки и госучреждения

Помимо авиакомпаний, с проблемами столкнулись также банки. Так, трудности возникли у Новозеландских и Австралийских кредитных организаций: National Australia Bank, Bendigo Bank, Commonwealth Bank of Australia, Bank of New Zealand, ASB Bank. Клиенты жаловались на перебои в работе онлайн-банкинга и невозможность отправить электронные платежи.

«Системные проблемы» возникли у крупнейшего по количеству клиентов банка ЮАР Capitec. «Мы прилагаем все усилия, чтобы решить эту проблему. Приносим извинения за любые причиненные неудобства», — приводит сообщение банка издание Bloomberg. При этом отмечается, что сбой не повлиял на возможность оплаты банковскими картами.

В Банке Израиля уточнили, что сбой оказал «частичное влияние на банковскую систему страны», пишет «КоммерсантЪ». Также о технических проблемах отчиталась Лондонская биржа, сообщает британская Guardian. Как уточняет издание Barron's, сбой затронул новостную ленту Лондонской биржи LSE, сама работа торговой площадки была продолжена.

Также сбой затронул многие госучреждения, в том числе больницы в Нидерландах, Великобритании и Германии.

До полудня о проблемах в банковском секторе России, как и в авиационном, не сообщалось. Однако около 12:30 стали появляться новости, что пользователи Т-банка сталкиваются с неполадками в работе приложения. «Операция невозможна. Повторите попытку позже», — приводит сообщение, всплывающее на экране смартфона при попытке выполнить перевод, ТАСС. Связана ли эта ситуация с глобальным сбоем, не сообщается.