Глобальный сбой Windows парализовал работу банков, СМИ и авиакомпаний! Что случилось? И почему проблемы не затронули Россию?

Что произошло?

Значительная часть мира столкнулась с глобальным сбоем в работе компьютеров в ночь с 18 на 19 июля (по московскому времени). Первоначально говорилось лишь о том, что сбой возник в работе систем Windows. «Причиной стала критическая ошибка при загрузке устройств, работающих на базе этой ОС, известная как синий экран смерти (BSOD)», — написал один из крупнейших новостных telegram-каналов «Раньше всех, ну почти». Около 10.40 по московскому времени появилось сообщение о том, что Microsoft «отмечает постепенную стабилизацию ситуации». Однако после этого со всего мира продолжили приходить новости о все новых неполадках в работе крупнейших сервисов и компаний.

Вскоре после начала глобального сбоя американское издание The Verge сообщило, что причиной проблем могли стать некорректные обновления программного обеспечения компании CrowdStrike, которая специализируется на кибербезопасности. «В CrowdStrike уже выявили проблему и откатили неисправное обновление, но это, похоже, не помогает тем компьютерам, которые уже были затронуты сбоем», — констатируют в The Verge.

Позднее сама CrowdStrike объявила, что проблемы могут быть вызваны неполадками в работе средства для противодействия кибератакам Falcon. При этом Микко Хиппонен, главный научный сотрудник финской компании WithSecure Oyj, сообщил Bloomberg, что, по его данным, нет никаких оснований полагать, что сбой на ПО CrowdStrike мог быть связан с вмешательством хакеров. «Общая сумма потенциальных потерь [от хакерских атак], которые смогла предотвратить работа ПО CrowdStrike, вероятно, меньше ущерба, который оно только что нанесло», — приводит Bloomberg мрачную шутку одного из пользователей сервиса Reddit. Судя по всему, аналогичную позицию заняли и рынки — на фоне сбоя акции CrowdStrike упали в цене больше чем на 16% (общая стоимость компании сократилась на 13 млрд долларов).

«Чтобы программное обеспечение, защищающее компьютер, обнаруживало вредоносное ПО и другие угрозы операционной системе, ему необходимо иметь глубокий доступ, который позволяет сканировать файлы и устранять неполадки до того, как хакерский код сможет парализовать машину, — приводит Bloomberg объяснение своего журналиста, специализирующегося на теме кибербезопасности, Джордана Робертсона. — Инцидент, подобный тому, что очевидно связан с программным обеспечением CrowdStrike, является обратной стороной этого доступа. Когда что-то идет не так, это может вызвать проблемы на самых глубоких уровнях программного обеспечения компьютера, заставляя его выйти из строя».