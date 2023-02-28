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Общество

7 каналов и ботов в Viber, которые будут полезны каждому петербуржцу

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Обзоры рынка труда, подборки интересных событий, новых фильмов и классных винтажных магазинов: «Собака.ru» составила список каналов и ботов в Viber, которые пригодятся каждому петербуржцу. Сохраняйте и не благодарите!

NeoLeo / Shutterstock

«Собака.ru»

Канал издательского дома «Собака.ru». В нем мы пишем о людях, моде, трендах и культуре: узнаете, где покупать винтаж в Петербурге, как студентка Академии Штиглица Настя Соломеина одела в перчатки из кутюрных тканей приму Марию Абашеву и стилиста Вику Салават, какие новые музыкальные альбомы будем слушать весь месяц, чем интересен Зал с горкой в Александровском дворце и многое другое. 

My Décor

Канал одного из самых популярных медиа об интерьерах и декоре в России. В нем найдете референсы для оформления интерьера, оцените современную версию ресторана Kazan-Mangal в исполнении студии Up To You и вдохновитесь ремонтом студии в духе Серебряного века в доходном доме: бра конца XIX века, зеркала французской мануфактуры L’Ideal 1897 года, стулья фирмы «Якова и Иосифа Кон». Ну красота же!

NeoLeo / Shutterstock

Правительство Петербурга

Официальное сообщество властей города: новости, новые общественные пространства, анонсы событий и дней для бесплатного посещения музеев.

Aviasales

Канал сервиса по поиску дешевых авиабилетов, где публикуют новости, акции, полезные материалы о путешествиях. Тут узнаете, как дешево отдохнуть в Южной Кореи или Таиланде, где вкусно поесть в Турции, на какие рейсы и куда открывают распродажи билетов и многое другое.

Кинопоиск

Канал интернет-сервиса о кино: новинки, подборки фильмов и сериалов, новости индустрии, гиды по творчеству классиков. Больше не нужно гадать, что смотреть дома на этой неделе!

NeoLeo / Shutterstock

КudaGo Петербург

Канал информационно-развлекательного портала в Петербурге: анонсы интересных событий в городе, новые места, новости. За сколько посмертную маску Гоголя продали на аукционе, где увидеть трехколесный велосипед XIX века с фигурой лошади и когда в музей-квартиру Пушкина можно попасть бесплатно.

Помощник. Объясняем. рф

Бот государственного информационного портала, где можно узнать ответы на актуальные вопросы: образование, наука, соцзащита, интернет, товары, культура, помощь и волонтерство, экономика и финансы, транспорт и туризм. Чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков, как оформить льготный проездной, куда поехать отдыхать по России на машине, могут ли самозанятые получить льготный кредит и многое другое.

Поиск работы на hh.ru

Канал сервиса по поиску работы: подборки вакансий, инструкции и разборы. Как снизить тревожность, где получают большую зарплату, лайфхаки, как успешно пройти собеседование и адаптироваться в новой компании — все тут.

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