7 каналов и ботов в Viber, которые будут полезны каждому петербуржцу

«Собака.ru»

Канал издательского дома «Собака.ru». В нем мы пишем о людях, моде, трендах и культуре: узнаете, где покупать винтаж в Петербурге, как студентка Академии Штиглица Настя Соломеина одела в перчатки из кутюрных тканей приму Марию Абашеву и стилиста Вику Салават, какие новые музыкальные альбомы будем слушать весь месяц, чем интересен Зал с горкой в Александровском дворце и многое другое.