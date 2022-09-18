Каждый третий россиянин против закона о запрете пропаганды чайлдфри

Каждый третий россиянин выступает против возможного закона о запрете пропаганды чайлдфри. Об сообщает ТАСС со ссылкой на исследование SuperJob. В опросе по поводу отношения к этой инициативе, который проводился в сентябре, приняли участие около полутора тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из всех округов страны. «Общественную дискуссию вызвал законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри среди несовершеннолетних, внесенный недавно в Госдуму. По данным SuperJob, его одобряет 41% россиян. С их точки зрения, настойчивый пиар отказа от рождения детей может привести к серьезным последствиям для страны, как экономическим, так и гуманитарным. Напротив, каждый третий (34%) не согласен с запретом: респонденты апеллируют к тому, что рождение (или нерождение) детей - это свободный выбор каждого человека, и государству не следует вмешиваться в частную жизнь граждан», — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что к запрету продвижения идей чайлдфри россияне, имеющие детей, призывают в полтора раза чаще бездетных (54% против 37%). Сторонников инициативы больше среди мужчин (43%), чем среди женщин (38%). Реже всего в пользу новых идеологических ограничений высказываются респонденты до 34 лет: среди них инициативу поддерживает лишь каждый четвертый.

Напомним, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей внесли на рассмотрение курултай Башкортостана и представляющие в Госдуме республику депутаты. Документ предполагает внесение поправок в пункт 4 часть 2 статьи 5 федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».