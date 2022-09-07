В России могут запретить чайлдфри — идеологию, «пропагандирующую добровольный отказ от рождения детей»

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей внесли на рассмотрение курултай Башкортостана и представляющие в Госдуме республику депутаты Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева. Документ предполагает внесение поправок в пункт 4 часть 2 статьи 5 федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В существующей редакции закона запрещенной к распространению среди детей является информация, «отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи». Авторы законопроекта предлагают дополнить пункт после слова «отношения» следующим содержанием: «добровольный отказ от рождения детей и идеологию бездетности».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «настоящее время широкое распространение среди российской молодежи получила зарубежная идеология «чайлдфри» («свободный от детей»)»: популярность «идеологии» авторы документа сравнивают с тем, что «ее последователи позиционируют себя сторонниками гедонизма — философского направления, сводящего смысл существования человека к удовлетворению исключительно личностных потребностей».

«Сторонники идеологии «чайлдфри» распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации. Таким образом, в существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения «чайлдфри», ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения», — заявляют авторы инициативы.

Напомним, ранее на рассмотрение Госдумы внесли законопроект о полном запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений» и отрицания «семейных ценностей». Сейчас он распространяется только на несовершеннолетних. В случае принятия закона «нетрадиционных сексуальных отношений» будет приравнена к пропаганде войны, разжигании национальной, расовой или религиозной розни.