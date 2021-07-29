Как в Петербурге появился фонд «Равновесие», где люди с депрессией и другими психическими расстройствами помогают себе и другим

Основательница фонда «Равновесие», автор проекта

«В 12 лет я впервые пошла к психиатру. На приеме рассказала о панических атаках, от которых мучаюсь с четырех лет, и о страхе смерти. Врач уверил, что якобы существует реинкарнация, поэтому бояться нечего. Меня положили в психоневрологическую больницу. Там царила настоящая дедовщина! В основном сюда в качестве наказания отправляли «трудных подростков», не имеющих проблем с ментальным здоровьем, за то, что они пытались бежать из детдома. К счастью, меня не обижали, поскольку мама регулярно привозила гигантские мешки с едой.

Помню, однажды ночью я вышла из палаты, чтобы спросить у медсестры который час. Но не смогла, потому что резко потеряла голос. Такое случилось впервые в жизни! На следующий день была уверена, что мама заберет меня домой, а пребывание здесь — ошибка. Но тогда все думали, что это необходимо. Через месяц после окончания курса лечения врачи сказали, что меня не нужно было класть в больницу, поскольку я абсолютно здорова.

После этой истории восемь лет я не ходила к врачам и не пила медикаменты. А в 20 — снова обратилась за помощью к психотерапевту. Она мне выписала антидепрессанты от панических атак. Как только почувствовала себя лучше, я сразу перестала пить таблетки. А через пять лет снова попала в стационар — в клинику им. Бехтерева, где пролежала два месяца. Но верный диагноз — биполярное расстройство — там мне поставили только через два года. При этом заболевании испытываешь постоянные эмоциональные качели: три месяца чувствуешь прилив энергии, берешь несколько проектов, спишь по 6 часов, а потом в один миг ощущаешь себя подавленным, не можешь выполнить ни одну задачу. Например, однажды меня пригласили вести передачу на местном телеканале, куда я очень хотела попасть. Но из-за депрессии в тот момент долго отказывалась от предложения, ссылалась на учебу, а вскоре они нашли другого сотрудника. Сейчас я принимаю подходящие препараты и постоянно посещаю психотерапию. Добилась того, что рецидив случается у меня только раз в 2,5 года.

В сентябре прошлого года во время разговора с мужем о заболевании и в целом о том, чем заниматься в жизни, пришла идея совместить недуг и работу. На следующий день я рассказала концепцию подруге Лизе, которая и стала соосновательницей «Равновесия». Так и появился фонд».