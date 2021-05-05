Знакомьтесь, хозяйка лучшей собаки-терапевта России Лариса Хозяинова. Вместе они лечат трудных подростков, детей с особенностями и людей с инвалидностью

Как становятся канистерапевтом?

(от лат. сanis — собака + греч. θεραπεία — лечение)

Я с детства увлекалась собаками, еще в 12 лет попала на учебно-дрессировочную площадку. Дрессировала одну свою собаку, потом другую, начала потихоньку тренировать и чужих животных. Но все вокруг твердили: «Крутить собакам хвосты — разве это профессия?» Так что я поступила в СПбГУ на факультет психологии. Тему дипломной работы выбрала для того времени — а это был 1995 год — необычную. Она звучала так: «Взаимодействие человека с собакой как психотерапевтический фактор». На предзащите меня подняли на смех: «Вы что, с ума сошли? Мы здесь людьми занимаемся, а вы с какими-то собаками». Но меня отстояла научный руководитель, известный психолог Сидоренко Елена Васильевна. До защиты все-таки допустили, а в итоге это была лучшая работа дня, ее присудили к публикации, а мне дали красный диплом.

Через два года вышла книга «Зачем человеку собака» — по сути это был мой диплом, переписанный в литературной форме, понятной широкому читателю. Она вышла тиражом всего в пять тысяч экземпляров, сейчас ее уже не найти.

В конце 1990-х я впервые начала использовать собак в работе психолога, а в 2003 году была создана программа групповой психологической работы для подростков Колпинского района с элементами межвидового взаимодействия «Друг для Друга». Тогда мы побаивались открыто говорить про собак, нашу работу и сейчас сложно пробивать и объяснять, а в те годы это было почти невозможно. Нам повезло, программа получила хорошую рецензию государственного университета и существует на базе Дома молодежи «Колпинец» до сих пор, скоро ей исполнится 20 лет. Мы работали со сложными подростками, в том числе стоящими на учете в детской комнате милиции. Их приводили родители, говорили: «Ребенок агрессивный, бьет всех в школе». Или наоборот: «Слишком застенчивый, не может выйти в классе к доске». Бывало и «прогуливает школу, не хочет учиться». В начале меня в работе сопровождала всего одна собака.

После этого нами заинтересовались в реабилитационном центре и пригласили туда. Там мы работаем с детьми и взрослыми с особенностями развития уже 12 лет. Все больше расширяясь, мы охватили два детских дома в Пушкине и Петергофе, потом «Центр помощи семье и детям» и последнее наше место работы — Дом ветеранов науки, где живут совсем пожилые люди. Самому младшему моему клиенту было 10 месяцев, а самому старшему — 101 год. С каждым работа выстраивается индивидуально, единой для всех схемы быть не может.