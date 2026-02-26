Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

Татьяна Черниговская выступит с лекцией «Музыка и мозг» в Мариинском-2

Встреча с доктором филологических и биологических наук состоится 26 февраля.

Фото: Собака.ru

26 февраля в зале Стравинского пройдет лекция «Музыка и мозг» Татьяны Черниговской — ведущего специалиста в области когнитивных наук. Мероприятие начнется в 19:30.

Татьяна Черниговская — доктор филологических и биологических наук, профессор, автор более 360 научных трудов, популяризатор науки в медиа, участница и ведущая научно-популярных телепередач и фильмов. В контексте когнитивных наук Черниговская связывает музыку с абстракцией, математикой и эмоциями.

Читайте также: Татьяна Черниговская — «Миру необходим срочный ремонт мозга — сейчас самое время»

По словам ученой, музыка переводит мозг в другой режим работы. Ее выступления связаны с идеей, что к музыке нужно относиться как к средству развития мозга и как к языку, который, возможно, сложнее и важнее любого другого по своему влиянию на гормоны, определяющие деятельность человека.

Новая лекция приурочена к юбилейному проекту Мариинского театра «Моцарт — 270». В театре уже состоялась премьера новой постановки оперы «Идоменей, царь Критский», прозвучали популярные и редкие образцы наследия композитора, а также прошел цикл концертов с комментариями Артема Варгафтика.

Лекция «Музыка и мозг» Татьяны Черниговской начнется в 19:30 в здании Мариинского-2 (7 этаж, зал Стравинского). Билеты в продаже на сайте театра.

6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: