Татьяна Черниговская выступит с лекцией «Музыка и мозг» в Мариинском-2

По словам ученой, музыка переводит мозг в другой режим работы. Ее выступления связаны с идеей, что к музыке нужно относиться как к средству развития мозга и как к языку, который, возможно, сложнее и важнее любого другого по своему влиянию на гормоны, определяющие деятельность человека.

Новая лекция приурочена к юбилейному проекту Мариинского театра «Моцарт — 270». В театре уже состоялась премьера новой постановки оперы «Идоменей, царь Критский», прозвучали популярные и редкие образцы наследия композитора, а также прошел цикл концертов с комментариями Артема Варгафтика.

Лекция «Музыка и мозг» Татьяны Черниговской начнется в 19:30 в здании Мариинского-2 (7 этаж, зал Стравинского). Билеты в продаже на сайте театра.

6+