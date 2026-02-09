Yamaha, «Микроша» и компьютерный класс в 1985: выставка к 40-летию информатики в российских школах открылась в РГПУ имени Герцена

40 лет с введения информатики в российских (на тот момент — советских) школах исполнилось 1 сентября 2025 года. Предмет появился в старших классах средних школ, при этом постановление ЦК разрешало начать уроки в отдельных учреждениях только с 1986/1987 учебного года. В 1985-м начали первые поставки компьютеров в школы, а в 1986 году запустили профильный журнал «Информатика и образование».

В 90-е в школы стали приходить западные компьютеры и новый софт. Появились машины с операционными системами DOS, Windows 3.1, затем и с Windows 95, а с ними — CD-диски, первые принтеры и сканеры. На уроках учили работать в Word и Excel, создавать простые базы данных, пробовать графические редакторы вроде Paint или CorelDRAW. В школах нулевых компьютеры перестали быть редкостью, а еще появился регулярный доступ в интернет.

Современные уроки включают алгоритмы, основы кибербезопасности, анализ данных и программирование на языках Python, PascalABC.NET или Scratch. Ученики пишут свои первые программы, учатся автоматизировать задачи, создавать чат-ботов и работать с ИИ.

Выставка «Информатика во всем» пробудет до 9 марта на набережной реки Мойки, 54. Вход свободный по регистрации.

6+