Yamaha, «Микроша» и компьютерный класс в 1985: выставка к 40-летию информатики в российских школах открылась в РГПУ имени Герцена

Ретро-компьютеры и учебные пособия 1980-х можно увидеть до 9 марта.
9 февраля в «Точке кипения» РГПУ имени Герцена открылась выставка «Информатика во всем». Проект приурочен к 40-летию введения информатики в школьную программу. Среди экспонатов — образцы ранних компьютеров: «Электроника БК0010», «Микроша», Yamaha YIS-503IIIR КУВТ2, «Сура ПК8000», «Электроника МС0511» (УК НЦ), BBC Micro и советский IBM PC-совместимый компьютер AFI-286.
Выставка включает два раздела: «Путешествие в прошлое: компьютерный класс 1985» и «Информатика во всем: профессии будущего». Первая часть переносит в атмосферу 1985 года — время, когда в школах СССР ввели предмет «Основы информатики и вычислительной техники» и выпустили первый профильный учебник. Для посетителей воссоздан компьютерный класс того времени с ретро-техникой. Там же представлены учебные материалы разных лет и книги про компьютеры. Вторая часть выставки рассказывает о современном этапе в развитии информатики и ее значении для цифровых специальностей — от креативного директора и AI-тренера до дата-журналиста и промышленного дизайнера.
40 лет с введения информатики в российских (на тот момент — советских) школах исполнилось 1 сентября 2025 года. Предмет появился в старших классах средних школ, при этом постановление ЦК разрешало начать уроки в отдельных учреждениях только с 1986/1987 учебного года. В 1985-м начали первые поставки компьютеров в школы, а в 1986 году запустили профильный журнал «Информатика и образование».
В 90-е в школы стали приходить западные компьютеры и новый софт. Появились машины с операционными системами DOS, Windows 3.1, затем и с Windows 95, а с ними — CD-диски, первые принтеры и сканеры. На уроках учили работать в Word и Excel, создавать простые базы данных, пробовать графические редакторы вроде Paint или CorelDRAW. В школах нулевых компьютеры перестали быть редкостью, а еще появился регулярный доступ в интернет.
Современные уроки включают алгоритмы, основы кибербезопасности, анализ данных и программирование на языках Python, PascalABC.NET или Scratch. Ученики пишут свои первые программы, учатся автоматизировать задачи, создавать чат-ботов и работать с ИИ.
Выставка «Информатика во всем» пробудет до 9 марта на набережной реки Мойки, 54. Вход свободный по регистрации.
