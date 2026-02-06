Постоянно вижу новости о рекордных вспышках на Солнце и экстремальных магнитных штормах. Что происходит с нашей звездой?

Стойте! Раз этот пик мощнее предыдущего, значит, с Солнцем что-то происходит?

На Солнце действительно постоянно что-то происходит. Сами по себе циклы солнечной активности крайне любопытное по своей природе явление. Дело в том, что в спокойном состоянии звезда имеет магнитное поле, похожее на земное. На схеме его можно было бы изобразить как линии или дуги, выходящие из одного полюса и уходящие в другой. При этом солнечный «компас» (если вообразить себе прибор, способный выдержать температуру в 6000 градусов) указывает на север звезды. Однако дальше как раз начинает что-то происходить — компас начинает крутиться.

«Солнце на ⅔ глубины практически твердое, — объясняет Сергей Апатенков из СПбГУ. — В самом центре идут термоядерные реакции. А вот область у поверхности больше похожа на жидкость, которая может двигаться и перемешиваться. Раз в десятилетие, ближе к максимуму цикла, эти движения под поверхностью становятся более хаотическими, Солнце начинает “бурлить”, появляются темные пятна, области с сильным магнитным полем и меньшей температурой, чаще происходят выбросы вещества. Так начинается максимум солнечной активности, который завершается тем, что магнитное поле солнца меняется на противоположное (стрелка воображаемого компаса поворачивается на юг). И так каждый солнечный цикл».

Эти периоды солнечного «кипения» могут отличаться друг от друга. Однако, подчеркивает ученый, говорить о линейном росте от цикла к циклу не приходится. «Прошлый цикл был слабее, но позапрошлый и позапозапрошлый были сильнее. Равномерной тенденции, как с глобальным потеплением, здесь точно нет», — заключает Апатенков. «Пока что любые небольшие отклонения от наших ожиданий — это просто недостаток наших знаний и наблюдений», — добавляет Мария Смирнова, заведующая обсерваторией Петербургского планетария.