Постоянно вижу новости о рекордных вспышках на Солнце и экстремальных магнитных штормах. Что происходит с нашей звездой?

В начале февраля 2026 года на поверхности Солнца произошла одна из крупнейших вспышек за историю наблюдений. В последнее время новостные ленты переполнены сообщениями об аномальной солнечной активности и рекордных солнечных бурях. Что происходит? Есть ли здесь какие-то закономерности? С нашей звездой что-то происходит? Спокойно! Взвешенно отвечаем на главные вопросы.
Что произошло?
«Бог ты мой! На Солнце вспышка уровня X8.11» — такое сообщение появилось 2 февраля 2026 года в официальном телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН). Если учесть, что класс X присваивается самым мощным вспышкам, понятно, почему на эту новость обратили внимание все ведущие СМИ. Тем более что уже 3 февраля астрономы Лаборатории назвали происходящее «одной из крупнейших вспышек в истории».
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Цитата по официальному телеграм-каналу:
«Солнечная опера, драма, трагедия или комедия начала февраля (каждый пусть сам решит, что это за произведение) вступает в кульминационную фазу. С 6 февраля активный центр будет находиться в зоне прямых ударов по Земле...».
И это лишь один из эпизодов. В последние недели регулярно появляются новости о рекордных магнитных бурях и необычайных потоках радиации, идущих от Солнца в сторону Земли. Сами ученые пишут, что во время вспышки в середине января поток заряженных частиц, направленных от светила к нашей планете, стал сильнейшим с начала века. Все вышесказанное уже заставило журналистов задаваться вопросом «почему магнитных бурь становится больше?».
Активность солнца правда сейчас аномально высокая?
Для ответа на этот вопрос необходимо определиться с тем, что именно следует считать нормой. «У Солнца есть так называемые одиннадцатилетние циклы, — объясняет Собака.ru доцент СПбГУ Сергей Апатенков, — на пике цикла активность достигает максимума, а потом снова медленно идет на спад».
Как добавляет исследовательница из СПбГУ Ирина Миронова, сейчас Солнце находится почти на максимуме очередного своего цикла. Более того, добавляет она, нынешний пик солнечной активности превосходит предыдущий.
При этом, добавляет Сергей Апатенков, максимальная точка этого солнечного цикла уже пройдена примерно год назад и сейчас активность светила начинает постепенно спадать. «Однако на фоне среднего уровня она, конечно, высокая», — заключает ученый.
Как оценивается активность Солнца? С помощью так называемого числа Вольфа, то есть по количеству солнечных пятен и других подобных явлений на поверхности звезды. «Это не идеальный показатель, — говорит Сергей Апатенков из СПбГУ. — Как если бы житель далекой планеты следил бы за активностью наших океанов по числу барашков на поверхности волн. Тем не менее люди, следящие за солнечной активностью, довольно консервативны и сохраняют приверженность такому способу оценки, хотя со времен Галилея, который обнаружил солнечные пятна, появилось много новых методов измерений».
Стойте! Раз этот пик мощнее предыдущего, значит, с Солнцем что-то происходит?
На Солнце действительно постоянно что-то происходит. Сами по себе циклы солнечной активности крайне любопытное по своей природе явление. Дело в том, что в спокойном состоянии звезда имеет магнитное поле, похожее на земное. На схеме его можно было бы изобразить как линии или дуги, выходящие из одного полюса и уходящие в другой. При этом солнечный «компас» (если вообразить себе прибор, способный выдержать температуру в 6000 градусов) указывает на север звезды. Однако дальше как раз начинает что-то происходить — компас начинает крутиться.
«Солнце на ⅔ глубины практически твердое, — объясняет Сергей Апатенков из СПбГУ. — В самом центре идут термоядерные реакции. А вот область у поверхности больше похожа на жидкость, которая может двигаться и перемешиваться. Раз в десятилетие, ближе к максимуму цикла, эти движения под поверхностью становятся более хаотическими, Солнце начинает “бурлить”, появляются темные пятна, области с сильным магнитным полем и меньшей температурой, чаще происходят выбросы вещества. Так начинается максимум солнечной активности, который завершается тем, что магнитное поле солнца меняется на противоположное (стрелка воображаемого компаса поворачивается на юг). И так каждый солнечный цикл».
Эти периоды солнечного «кипения» могут отличаться друг от друга. Однако, подчеркивает ученый, говорить о линейном росте от цикла к циклу не приходится. «Прошлый цикл был слабее, но позапрошлый и позапозапрошлый были сильнее. Равномерной тенденции, как с глобальным потеплением, здесь точно нет», — заключает Апатенков. «Пока что любые небольшие отклонения от наших ожиданий — это просто недостаток наших знаний и наблюдений», — добавляет Мария Смирнова, заведующая обсерваторией Петербургского планетария.
Откуда тогда постоянные рекорды?
Во-первых, говоря о рекордах, та же Лаборатория солнечной астрономии обычно пишет о максимальных показателях за 20 лет или с начала века. Проще говоря, речь идет о том, что некоторые вспышки 2025 и 2026 годов приблизились или даже повторили значения позапрошлого цикла солнечной активности. Который, как уже отмечалось, в среднем был интенсивнее, чем этот.
Во-вторых, добавляет Сергей Апатенков из СПбГУ, большую роль здесь играет элемент случайности. «На всякий случай напоминаю, что Солнце вращается, — говорит собеседник редакции. — Выбросы солнечного вещества (которые и провоцируют магнитные бури) могут лететь как в сторону Земли, так и совершенно в противоположную от нас. Причем может так получиться, что в этом году 30 крупных вспышек и только три из них отправили потоки заряженных частиц к нашей планете, а в следующем вспышек уже 20, "прилетело" по нам от пяти из них. Субъективно кажется, что Солнце стало активнее, но так просто совпало».
Наконец, в-третьих, сказывается то, что наука изучает магнитные бури и выбросы на Солнце сравнительно недавно. Естественно, что на таком коротком (в космическом масштабе) промежутке времени рекорды могут обновляться часто.
Мария Смирнова
Заведующая обсерваторией Петербургского Планетария:
«Мы системно наблюдаем за Солнцем всего 270 лет — для звезды возрастом 4,5 миллиарда лет это даже не "мгновение". В районе 1780-х, 1840-х и и 1960-х она была заметно выше, раза в два. Только тогда не было интернета».
Хорошо, а что насчет вреда для человека?
Это один из самых сложных вопросов. Как отмечает Ирина Миронова из СПбГУ, «доказательств прямого воздействия магнитных бурь на здоровье человека нет». Хотя время от времени появляются научные публикации, которые исследуют этот вопрос.
Так, в 2025 году в журнале Communications Medicine (журнал семейства Nature) вышла статья на эту тему. В ней говорится, что в периоды магнитных бурь частота инфарктов может повышаться, причем женщины куда более восприимчивы к этому эффекту. Впрочем, авторы сами признают: окончательно «неясно, могут ли геомагнитные возмущения, возникающие из-за воздействия солнечного ветра на магнитосферу, влиять на здоровье человека».
«Скептики отмечают, что далеко не все работы, изучающие влияние магнитных бурь на здоровье, выполнены на должном уровне, — констатирует научный редактор Forbes Анатолий Глянцев. — Например, большую роль может играть эффект плацебо или, проще говоря, самовнушения. Человек узнавший о магнитной буре из СМИ, может почувствовать себя хуже уже потому, что ожидает этого. Кроме того, ложная статистическая связь может возникать из-за недоучета других факторов и просто случайно, если данных слишком мало».
Андрей Шкаровский
Врач-невролог Lahta Clinic:
«Даже если допустить, что определенное влияние геомагнитных изменений существует (что не доказано!), с практической точки зрения для пациента это ничего не меняет. Люди с хроническими заболеваниями — будь то пациенты кардиолога или невролога — должны регулярно получать назначенную терапию и заниматься профилактикой своих состояний независимо от внешних факторов и изменений окружающей среды. В медицинской практике мы ориентируемся на лечение заболевания и его профилактику, а не на влияние космических процессов на человека. Поэтому пациентам не рекомендуется отслеживать графики магнитных бурь».
Вы сказали, что бури пойдут на спад, а когда?
До конца очередного периода солнечной активности осталось где-то два-три года. Все это время количество солнечных пятен, магнитных бурь и тому подобных явлений будет медленно снижаться.
Ирина Миронова
Руководитель секции «Магнитосфера и влияние энергичных частиц на атмосферу» лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ:
«Сейчас же, как и в ближайшие года два-три, нам стоит ожидать продолжения геомагнитных бурь не только в полярных областях нашей планеты, но и далеко от полярного круга. Возможно, полярные сияния будут видны даже на всей территории нашей страны».
Кстати, а как не пропустить полярное сияние? Для этого необходимо всего лишь следить за новостями о солнечной активности. Если вдруг появляется информация о крупной вспышке, направленной в сторону Земли, следует приготовиться. «Через один-два дня можно ехать туда, где небо максимально ясное и нет засветки, — говорит Мария Смирнова из Петербургского планетария. — Смотреть в первую очередь на север, но и наверх не забывать поглядывать, а при сильной буре — даже на юг. И помнить, что яркая фаза сияний приходит волнами с перерывами в час или несколько часов».
Константин Крылов, Дарья Скаянская
