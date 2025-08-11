VR-экскурсия от «Ленфильма», мониторинг каштанов и ИИ-интенсив: ИТМО запускает второй сезон научпоп-проекта о Петербурге

Центр научной коммуникации Университета ИТМО объявил о старте второго сезона проекта «Научный Петербург». Это экспериментальная платформа форматов продвижения науки и технологий. В этом сезоне к команде проекта присоединятся партнеры со всей страны. В их числе — Русское географическое общество, Третьяковская галерея, движение «Экопатруль», Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга, «Ленфильм», а также научные институты и ведущие клиники Петербурга.

На культурных площадках и в городских пространствах до конца года пройдут открытые лекции, дискуссии и встречи с учеными. В ИТМО запустят мультимедийное пространство для просветительских событий и трансляций, а также виртуальные маршруты по ключевым научным локациям Петербурга — в том числе, VR-экскурсия в коллаборации с киностудией «Ленфильм».

Особое место в этом сезоне занимает гражданская наука: в проект интегрируются инициативы, в которых жители города становятся исследователями-волонтерами. Так, в партнерстве с движением «Экопатруль» и Русским географическим обществом стартует проект «Каштановый компас» — всероссийская программа по мониторингу состояния каштанов в городской среде.

Продолжение получило направление по интеграции науки и искусства «Шедевры глазами ученых». Изначально проект инициировали Русский музей и Центр научной коммуникации ИТМО, но теперь он выходит за пределы Петербурга и предлагает новый взгляд на музейные коллекции через публичные лекции, междисциплинарные экскурсии и образовательные сессии для профессионалов в регионах. Вернется и «Школа научных сувениров» — направление, где художники, исследователи и дизайнеры совместно создают визуальный образ науки в повседневной жизни.

Осенью на базе Университета ИТМО пройдет большой ИИ-интенсив для научных коммуникаторов, научных журналистов и PR-специалистов. В фокусе — лучшие практики использования генеративного ИИ для создания научно-популярного контента, визуализации и работы с аудиторией. Программа рассчитана как на начинающих, так и на опытных специалистов и станет одним из ключевых событий сезона.

«Мы сознательно делаем ставку на экспериментальные форматы: во-первых, нам как коммуникаторам важно выходить на новые аудитории, а еще мы стремимся по каждой инициативе получить конкретные результаты и методики: от линейки сувениров до креативных стратегий, новых маршрутов для научно-популярного туризма или новых сценариев взаимодействия с горожанами. Мы планируем не просто разовые мероприятия, а методически выверенные подходы к популяризации науки и технологий, а также делаем акцент на импакт науки для общества», — сказала Дарья Денисова, руководитель проекта и директор Центра научной коммуникации Университета ИТМО.

Подробнее об инициативе можно узнать на официальном сайте проекта. Первое расписание мероприятий появится в начале сентября и будет дополняться.