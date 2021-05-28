Татьяна Черниговская: «В новом мире наши юридические и этические нормы провалились»

Искусственный интеллект и мы

Искусственный интеллект становится все мощнее. Он не устает, у него не болит голова, не бывает плохого настроения, ему не надо спать. Состязаться с ним невозможно. Если он будет варить за нас кофе, готовить обед, возить нас, обеспечивать производство на любой фабрике — делать за нас все — то чем займемся мы? Обычно отвечают, что творчеством: писать поэмы и заниматься высоким искусством. Что-то не верится.

Мы все знаем игру в шахматы, она считается высокоинтеллектуальной. Все было хорошо, пока первая из шахматных программ не победила тогдашнего чемпиона мира. Как же — наш лучший интеллект, а его победила машина? Специалисты стали говорить, что шахматы, конечно, — сложная игра, но ее можно представить как перебор операций. А этому легко научить программу: у нее бесконечная память, она не нервничает. Так машина взяла шахматы, но взяла она и кое-что другое.

Говорили, что игра в го не поддается искусственному интеллекту. Поддалась. Ли Седоль, абсолютный чемпион по игре в го, был разгромлен программой AlphaGo. Дело даже не в игре, а в том, что они наступают на нашу территорию. Оказалось, что вещи, которые мог делать только человек, может делать и машина.

Способность AlphaZero перебирать ходы была небольшой — всего 8 000 позиций в секунду. Stockfish перебирала 70 миллионов позиций в секунду. Тем не менее, та, что была медленнее, выиграла, потому что оказалась умнее. Она использовала искусственную интуицию в противоположность жесткой логике предыдущих программ. Люди были поражены, описывали тактику игры как инопланетную: такие ходы никогда не встречались у человека. Эти программы могут нас переиграть. Мы говорили, что там, где логика, они могут быть лучше, но странные и непонятные ходы, креативное поведение — это наше. Но они перескочили этот барьер.

Зачем мы создаем искусственный интеллект?

Первый вариант — чтобы понять, как устроен наш мозг. Второй вариант — чтобы биологически и технологически улучшить себя. Создать новых людей: они будут быстрее, умнее, у них будет лучше память. Они будут все делать лучше, чем мы. Есть те, кто говорит: «Мы оцифруем наш рациональный и ментальный мир. Запишем это, условно говоря, на флешку. И достигнем бессмертия». Вот тебе флешка, включай — будешь видеть всю мою жизнь с ощущениями, вкусами, запахами. Другой ответ — чтобы улучшить нашу жизнь, передать некоторые функции искусственному интеллекту.

Меня устраивают первый и последний ответы. Если мы делаем ИИ, чтобы он вместо нас делал тяжелую, мутную или невозможную работу — ради бога. Если для того, чтобы узнать, как мы сами устроены, — тоже ничего против не имею. Все остальное у меня вызывает резкую отрицательную реакцию.