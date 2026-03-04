Станция «Парк победы» может не открыться в следующем году. Проект ее реконструкции хотят скорректировать

Из-за необходимости в изменениях проекта ремонта станции метро «Парк победы» ее открытие могут сдвинуть. Информация о конкурсе на внесение поправок в проект появилась на сайте госзакупок. Работы подрядчика оцениваются в 135 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимают до 19 марта этого года.

Задание на перепроектирование ссылается на письмо вице-губернатора Николая, к которому были приложены материалы новой архитектурной концепции. Обновленный облик станции предполагает орденские знаки, карту прорыва блокады на фасаде, композицию из знамен и оружия на крыше, витраж с орденом Победы в куполе и мозаики в интерьере вестибюля.

Согласно проекту реконструкции, прежний вестибюль станции должны снести, а на его месте построить двухэтажное здание высотой 11 метров. Кроме того, планируется замена эскалаторов и благоустройство прилегающих территорий.