Дом в Ковенском переулке реконструируют. КГА согласовал проект его фасадов

О согласовании облика дома в Ковенском переулке, 20 литера Б Комитет по градостроительству и архитектуре сообщил на этой неделе. Заказчик проекта — компания «Строй-Инжиниринг», которой руководит Юрий Зверев. В планах — восстановить исторический облик здания и воссоздать утраченные архитектурные детали фасадов. Проект предусматривает надстройку мансардного этажа, установку ломаной кровли с мансардными окнами с увеличением высоты конька, восстановление люкарны на кровле здания и внешнего облика венчающего стену карниза по историческим материалам.

Летом 2019 года на доме обнаружили незаконную мансарду. Комитет по охране памятников (КГИОП) тогда зафиксировал надстройку этажа, изменение кровли и демонтаж декоративных элементов. При этом само здание находится в зоне регулирования застройки, где запрещено менять внешний облик.

В октябре того же года администрация Центрального района и служба Госстройнадзора подали в суд на собственника, совершившего нарушения, и потребовали от него провести работы по восстановлению внешнего облика исторического здания. КГИОП в этом деле выступил третьим лицом и полностью поддержал исковые требования. Несмотря на это, незаконные работы продолжились — комитет зафиксировал их летом 2020 года.

Как пишет краеведческий портал citywalls, В 1920-1930-е годы в квартире №3 на 2-м этаже здесь проживала семья актрисы Ольги Гудим-Левкович. В 1925 году в этом доме родился российский актер Кирилл Лавров, он прожил в нем до 1940 года.