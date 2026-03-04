Отреставрировать корпус завода «Бавария» обяжут «Группу ЛСР»

Конторское здание завода «Бавария» включено в список памятников, его собственник — «Группа ЛСР». Охранное обязательство компании установили еще в 2019 году. Иск с требованием со стороны Комитета по охране памятников (КГИОП) о реставрации здания сейчас рассматривает Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, пишет «Деловой Петербург». Ближайшее заседание состоится в апреле.

Конторское здание завода «Бавария» было построено в XIX веке. Сейчас оно находится в окружении современных домов. Один из таких жилых комплексов, Neva Haus, как раз и построила «Группа ЛСР». Конторский дом также был под угрозой исчезновения, но сохранился до сих пор. Реставрацию элементов фасада такого дома эксперты оценивают минимум в 250 млн рублей.