Реставрации

Отреставрировать корпус завода «Бавария» обяжут «Группу ЛСР»

Застройщик должен был отреставрировать здание еще к 2024 году, но сегодня на здании нет даже информационной таблички.

Конторское здание завода «Бавария» включено в список памятников, его собственник — «Группа ЛСР». Охранное обязательство компании установили еще в 2019 году. Иск с требованием со стороны Комитета по охране памятников (КГИОП) о реставрации здания сейчас рассматривает Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, пишет «Деловой Петербург». Ближайшее заседание состоится в апреле.

Конторское здание завода «Бавария» было построено в XIX веке. Сейчас оно находится в окружении современных домов. Один из таких жилых комплексов, Neva Haus, как раз и построила «Группа ЛСР». Конторский дом также был под угрозой исчезновения, но сохранился до сих пор. Реставрацию элементов фасада такого дома эксперты оценивают минимум в 250 млн рублей.

