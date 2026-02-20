Новое общественное пространство появится на набережной Фонтанки в исторических зданиях бывших казарм лейб-гвардии Московского полка

Как рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, сейчас здания требуют капитального ремонта. После восстановления там откроют большой музыкальный кластер, где разместят четыре городских оркестра.

Заниматься разработкой концепции вместе с городом поручили «Петербург-концерту». Тут планируют открыть два концертных зала, репетиционные точки и гостиницы для гастролирующих артистов. Также на территории отреставрированных казарм будут проходить выставки, лекции, кинопоказы.