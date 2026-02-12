Комплекс зданий «Кресты» включили в список объектов культурного наследия

«Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения ансамбль "Комплекс Санкт-Петербургской одиночной тюрьмы ("Кресты")", 1884-1889 гг., 1909-1910-е гг., 1912 г., до 1917 г., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, дом 7"», — сказано в распоряжении КГИОП.

Также в документах прописали границы территории памятника, режим использования и список предметов охраны. В последний вошли объемно-пространственные характеристики зданий, визуальные связи (в том числе, между церковью Александра Невского и зданием под литерой М, а также между двумя крестами), исторические материалы, исторические оконные заполнения и расстекловка.

Ранее сообщали, что фирменным стилем «Крестов» займется студия Артемия Лебедева. Эта работа запланирована в рамках редевелопмента исторического комплекса на Арсенальной набережной в Петербурге, рассказали Собака.ru в строительном холдинге «КВС», который выступает заказчиком проекта.

Комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» весной 2025 года приобрела компания «КВС». Сделка на сумму 1,136 млрд рублей была заключена после аукциона. Часть построек уже имеет охранный статус, а инвестор обязался сохранять объект и использовать его в соответствии с требованиями законодательства.

В середине ноября 2025 года стало известно, что хирургический барак и мастерские «Крестов» получат охранный статус. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников сообщил, что два здания на территории бывшей тюрьмы «Кресты» включат в перечень выявленных объектов культурного наследия.

А в начале декабря 2025 года показывали, как будут выглядеть отреставрированные «Кресты». Совет по сохранению культурного наследия утвердил ключевые параметры проекта реставрации и приспособления под современное использование исторического комплекса. На территории «Крестов» планируют создать современное открытое городское пространство, мультимедийный музей «Кресты», два гостиничных комплекса, гастрономическая улица, пешеходный променад с арт-объектами и тематическими «островами памяти». Пространство комплекса будет полностью пешеходным.