Студенческий яхт-клуб построят на Петровской косе

Яхт-клуб будет занимать около 13 гектаров. В исторических зданиях планируют разместить музей и учебные помещения. Точные сроки и стоимость строительства пока не называли, они станут известны после получения всех необходимых экспертных заключений, пишет «Деловой Петербург».

Ранее рассказывали, что разместят в яхт-клубе: западный участок острова, находящийся преимущественно в пользовании «Олимпийских надежд», станет основной зоной строительства. Здесь расположены объекты культурного наследия — дом управляющего нефтеперегонных заводов «Ропс и К» и главное здание Центрального ленинградского яхт-клуба. Часть существующих строений планируют демонтировать, памятники отреставрируют и адаптируют для современного использования.

В западной части появятся:

тренировочная база и база спортивной подготовки,

многофункциональный комплекс с административными и спортивными помещениями,

корпус для размещения яхтсменов площадью 3 тысячи 480 квадратных метров,

эллинг площадью 5 тысяч 200 квадратных метров,

подземная парковка на 100 мест и открытая стоянка на крыше,

контрольно-пропускной пункт, технические и складские помещения.

В зданиях-памятниках разместят музей, выставочные и учебные залы, конференц-залы, ресторан, медицинские и спортивные зоны.