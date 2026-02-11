Студенческий яхт-клуб построят на Петровской косе

Смольный взялся за реализацию этого проекта. Его включили в адресную инвестиционную программу. Уже начали проектирование учебной базы, эллинга и других объектов. Также подготовят проект по приспособлению двух исторических зданий, входящих в состав будущего клуба.
Яхт-клуб будет занимать около 13 гектаров. В исторических зданиях планируют разместить музей и учебные помещения. Точные сроки и стоимость строительства пока не называли, они станут известны после получения всех необходимых экспертных заключений, пишет «Деловой Петербург».
Ранее рассказывали, что разместят в яхт-клубе: западный участок острова, находящийся преимущественно в пользовании «Олимпийских надежд», станет основной зоной строительства. Здесь расположены объекты культурного наследия — дом управляющего нефтеперегонных заводов «Ропс и К» и главное здание Центрального ленинградского яхт-клуба. Часть существующих строений планируют демонтировать, памятники отреставрируют и адаптируют для современного использования.
В западной части появятся:
- тренировочная база и база спортивной подготовки,
- многофункциональный комплекс с административными и спортивными помещениями,
- корпус для размещения яхтсменов площадью 3 тысячи 480 квадратных метров,
- эллинг площадью 5 тысяч 200 квадратных метров,
- подземная парковка на 100 мест и открытая стоянка на крыше,
- контрольно-пропускной пункт, технические и складские помещения.
В зданиях-памятниках разместят музей, выставочные и учебные залы, конференц-залы, ресторан, медицинские и спортивные зоны.
