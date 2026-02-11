Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Студенческий яхт-клуб построят на Петровской косе

Смольный взялся за реализацию этого проекта. Его включили в адресную инвестиционную программу. Уже начали проектирование учебной базы, эллинга и других объектов. Также подготовят проект по приспособлению двух исторических зданий, входящих в состав будущего клуба.

Shutterstock.com

Яхт-клуб будет занимать около 13 гектаров. В исторических зданиях планируют разместить музей и учебные помещения. Точные сроки и стоимость строительства пока не называли, они станут известны после получения всех необходимых экспертных заключений, пишет «Деловой Петербург».

Ранее рассказывали, что разместят в яхт-клубе: западный участок острова, находящийся преимущественно в пользовании «Олимпийских надежд», станет основной зоной строительства. Здесь расположены объекты культурного наследия — дом управляющего нефтеперегонных заводов «Ропс и К» и главное здание Центрального ленинградского яхт-клуба. Часть существующих строений планируют демонтировать, памятники отреставрируют и адаптируют для современного использования.

В западной части появятся:

  • тренировочная база и база спортивной подготовки,
  • многофункциональный комплекс с административными и спортивными помещениями,
  • корпус для размещения яхтсменов площадью 3 тысячи 480 квадратных метров,
  • эллинг площадью 5 тысяч 200 квадратных метров,
  • подземная парковка на 100 мест и открытая стоянка на крыше,
  • контрольно-пропускной пункт, технические и складские помещения.

В зданиях-памятниках разместят музей, выставочные и учебные залы, конференц-залы, ресторан, медицинские и спортивные зоны.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: