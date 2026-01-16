Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Реставрации

Дачу Кушелевых-Безбородко продадут на торгах за 2,5 млрд рублей

Бывшую дачу канцлера Российской Империи князя Александра Безбородко на Свердловской набережной, 40 выставили на продажу после полной реставрации.

Объявление опубликовали на сайте «ЦИАН». В нем указано, что площадь здания составляет около 4 тысяч квадратных метров. Объект недвижимости выставило на продажу агентство Uptown Group. Начальная цена — 2,5 млрд рублей. Сделку предлагают оформить через покупку юридического лица, которому принадлежит объект.

Ранее усадьба принадлежала Петербургу, но в 2010 году ее передали по инвестиционному договору компании «Монолит». Именно эта компания занималась реставрацией и приспособлением здания.

Дачу Кушелевых-Безбородко возводили в конце XVIII века. Ранее это была трехэтажная постройка, но после покупки князем Александром Безбородко, дом перестроили и расширили по проекту архитектора Джакомо Кваренги. Здание является памятником федерального значения. Ранее в нем планировали открыть культурно-деловой центр, но сейчас помещения приспособлены под офисы.

