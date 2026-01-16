Дачу Кушелевых-Безбородко продадут на торгах за 2,5 млрд рублей

Объявление опубликовали на сайте «ЦИАН». В нем указано, что площадь здания составляет около 4 тысяч квадратных метров. Объект недвижимости выставило на продажу агентство Uptown Group. Начальная цена — 2,5 млрд рублей. Сделку предлагают оформить через покупку юридического лица, которому принадлежит объект.

Ранее усадьба принадлежала Петербургу, но в 2010 году ее передали по инвестиционному договору компании «Монолит». Именно эта компания занималась реставрацией и приспособлением здания.

Дачу Кушелевых-Безбородко возводили в конце XVIII века. Ранее это была трехэтажная постройка, но после покупки князем Александром Безбородко, дом перестроили и расширили по проекту архитектора Джакомо Кваренги. Здание является памятником федерального значения. Ранее в нем планировали открыть культурно-деловой центр, но сейчас помещения приспособлены под офисы.