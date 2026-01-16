Знакомьтесь, легенда! Это Юрий Аввакумов — он спроектировал (уже легендарные!) выставки «Наш авангард» и «Архип Куинджи» в Русском музее

Как бы вы сами обозначили свою роль в экспозиции «Наш авангард»?

В ней нет стереотипного художественного образа вроде оформления как на десятую годовщину Октября. В ней 70 образов — по числу участников: Малевич, Филонов, Татлин, Матюшин и так далее. Никогда не пытался навязать чужой образ действующим художникам. А я представляю всех художников и прошлого, и настоящего действующими лицами. Так и вижу, как приходит Татлин на открытие и спрашивает: «Что же ты, жопа, делаешь? Не мог просто работы повесить, не выпендриваясь?» Выставка очень насыщенна и хорошо структурирована, в ней почти нет отвлекающей от искусства информации. Отчетливо показано, что художественный авангард весь был создан до революции, потом началась работа на госзаказ и борьба за выживание.

Объясните, пожалуйста, «на карточках», почему выставка «Наш авангард» — важное событие в художественной жизни, и что каждый из нее может почерпнуть?

Во-первых, на выставке демонстрируется много работ, которых до этого никто не видел, в том числе даже специалисты. Было 160 живописных произведений в прежней экспозиции авангарда в Корпусе Бенуа, стало 275 в новой. Во-вторых, каждый зал — своя история. Есть залы, которые можно считать реконструкцией экспозиции Николая Пунина: примитивизм, кубофутуризм, экспрессионизм. К ним добавлены залы художественных группировок: «Союз молодежи» и «Бубновый валет» — с них начиналась история русского авангарда. И есть персональные залы: Татлина, Малевича, Филонова, Матюшина. Каждый зал — своя атмосфера, свой цвет, свои акценты. Цветом занималась Алена Кирцова, выбрав как базовый серый цвет, прерываемый терракотовым, синим, зеленым, охристым, белым. Истории сложились в общую картину.

Впервые авангард люди смотрят так, как они никогда в жизни не смотрели, им удобно, и им кажется, что он им понятен.

Вообще удобству зрителей было уделено особое внимание, например все аннотации, написанные искусствоведами живым человеческим языком, были при помощи нейросетей сокращены до читаемого формата и приобрели вид энциклопедических статей. Этикетки были вынесены на ступень по периметру всех стен. Эта ступень не только сыграла роль визуального экрана, но и защитила работы от близкого и часто опасного контакта зрителя с произведением. В Русском музее, в отличие от Музея Орсе, работы не закрыты антибликовым триплексом. И кроме того, вспомните, как вы читаете этикетки на выставках: подошли поближе, прочитали этикетку на стене, отошли подальше — увидели картину в полный размер. Постоянное челночное движение. Здесь при общей длине стен в залах в 3,5 километра мы сэкономили зрителю полкилометра лишней ходьбы.